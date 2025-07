MOBILITÀ

Fascia continuata per il tunnel del Tenda, che aprirà tutti i giorni dalle ore 6.00 alle ore 21.00, con transito a senso unico alternato regolato da semaforo. La Conferenza Intergovernativa lo ha deliberato oggi.

Il nuovo orario sarà in vigore per tutta l’estate a partire da venerdì 18 luglio fino al 14 settembre, in attesa di un nuovo calendario.

La decisione arriva dopo due settimane di test positivi, durante i quali almeno 33 mila veicoli leggeri hanno approfittato delle finestre di apertura sperimentali, confermando l’importanza strategica di questa infrastruttura.

Lo comunica il Mit in una nota. “L’estensione dell’orario – spiega il ministero – rappresenta un successo concreto per i territori alpini e costieri, favorendo il turismo sia verso le località montane del Cuneese, sia verso la riviera ligure e la Costa Azzurra, contribuendo alla ripresa economica delle vallate transfrontaliere. Una vittoria della cooperazione e della determinazione: la montagna torna ad essere ponte, non barriera”.

La Galleria del Tenda è riaperta al traffico dal 28 giugno 2025, dopo quasi cinque anni di chiusura a seguito dei gravi danni causati da una tempesta. L’ultimazione completa degli interventi è prevista per la primavera 2026. L’obiettivo è quello di attivare il doppio senso di circolazione entro l’estate del 2026, una volta completati tutti i lavori e gli adeguamenti necessari.

