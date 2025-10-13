MOBILITÀ

Il 7 ottobre 2025, il network delle Associazioni ITS Nazionali ha assegnato a TTS Italia (telematica, trasporti e sicurezza) il premio di excellence in Transportation Award.

I rapporti tra TTS Italia ed il network

L’associazione italiana da sempre coopera con il network delle Associazioni ITS Nazionali di cui fa anche parte come addetto alla coordination committee e con il quale negli ultimi due anni ha vinto diversi Award dovuti al lavoro svolto a livello nazionale e non solo.

Olga Landolfi, segretario generale di TTS Italia dichiara: “Questo riconoscimento è per noi motivo di grande soddisfazione, TTS Italia lavora con impegno e passione per garantire la massima diffusione della mobilità intelligente in primis a livello nazionale, cooperando e attivandosi a più livelli. Sapere che tutto il lavoro portato avanti dallo staff di TTS Italia è riconosciuto dall’esterno è sicuramente un ulteriore stimolo a migliorarsi sempre”.

Cos’è e qual è l’obiettivo del network

Il network delle Associazioni ITS Nazionali ( sistemi intelligenti di trasporto ) creato nell’ottobre del 2004, ha come obbiettivo quello di trasmettere e garantire le conoscenze sugli ITS a livello locale e nazionale, sostenendo la promozione degli ITS dal basso. Tutto ciò sostenendo la cooperazione e i progetti negli Stati membri dell’UE, attraverso associazioni a carattere nazionale come ITS America, ITS Japan, ITS Canada, ITS United Kingdom, ITS France, ITS Sweden.

