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Trasportounito ha deciso di sospendere con effetto immediato il fermo nazionale dell‘autotrasporto in segno di lutto per la scomparsa di un imprenditore del settore, travolto alle prime ore di questa mattina da un‘auto e ucciso mentre stava allestendo uno dei presidi di protesta, a Caserta, previsti dal fermo stesso.

“In questo momento, ha affermato Maurizio Longo, segretario nazionale di Trasportounito, sentiamo il dovere di unirci al dolore della famiglia, sottolineando una volta di più quanto la vita dei nostri associati sia davvero legata a un filo sempre più sottile, in una crisi che è ormai globale e probabilmente irrecuperabile”.

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