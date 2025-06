MOBILITÀ

Cluster Trasporti pubblica un report di analisi per comprendere il futuro del trasporto pubblico e della mobilità in Italia.

In un contesto in cui la mobilità urbana è al centro delle trasformazioni economiche, ambientali e digitali, il trasporto pubblico locale (TPL) si conferma un pilastro essenziale per garantire coesione sociale, sostenibilità e competitività. A delineare lo stato dell’arte e le prospettive del settore è il nuovo report del Cluster Trasporti, che analizza con precisione e dati aggiornati il percorso italiano ed europeo verso un trasporto pubblico locale (TPL) più efficiente e a basse emissioni.

Cluster Trasporti: rivoluzione del trasporto pubblico locale (TPL)

Il convegno promosso dal Cluster Trasporti ha posto l’attenzione su quella che viene definita la “settima rivoluzione dei trasporti”: una trasformazione profonda, in cui digitalizzazione, automazione, sostenibilità e integrazione dei servizi nel trasporto pubblico locale (TPL) ridisegneranno il modo di spostarsi di persone e merci.

Il trasporto pubblico è uno dei comparti più coinvolti da questa transizione. I sistemi tradizionali sono chiamati ad aprirsi all’intermodalità, alla flessibilità operativa e alle tecnologie intelligenti. Il report, disponibile online, rappresenta una bussola fondamentale per orientarsi in questo cambiamento.

Report Cluster Trasporti: trasporto pubblico locale (TPL) in Italia

Secondo i dati del report, in Italia il 75% degli spostamenti avviene entro i 10 km, ma la quota modale del trasporto pubblico è ancora inferiore ai livelli pre-pandemia (-2,2%). Persistono inoltre forti divari tra Nord e Sud, con una domanda più bassa nelle regioni meridionali.

Un altro aspetto critico riguarda la scarsa diffusione dell’intermodalità, che in alcune aree del Paese non supera l’1,4%, e l’incremento dell’uso dell’auto privata nelle aree periurbane, spesso in assenza di valide alternative pubbliche.

Investimenti pubblici per il TPL

Il documento evidenzia come l’Italia stia realizzando un piano di investimenti di 400 miliardi di euro per il settore dei trasporti, con una particolare attenzione al ferro (183 miliardi) e al trasporto urbano/metropolitano (57 miliardi).

Tuttavia, secondo il Cluster Trasporti, il completamento degli interventi previsti non basterà a colmare il gap con le principali economie europee, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture in sede fissa (metropolitane e tramvie).

Decarbonizzazione: un parco mezzi pubblici ancora troppo vecchio e diesel

Nonostante le spinte verso la transizione verde, il parco autobus italiano resta mediamente troppo vecchio e inquinante. Il TPL dispone di 43.000 bus, di cui l’85% è ancora diesel, con la metà classificata come Euro V o inferiore. L’età media dei veicoli è di 10,3 anni, ben oltre la media europea di 7,5.

Il documento analizza scenari e soluzioni per la riduzione delle emissioni, sottolineando il ruolo degli autobus elettrici e a metano, oggi in crescita grazie ai fondi PNRR e PNC. Tuttavia, anche i nuovi diesel alimentati con carburanti rinnovabili (come HVO o biometano) possono rappresentare una scelta razionale in ottica WtW (Well-to-Wheel).

Tecnologie digitali e nuovi modelli di servizio

La “rivoluzione” non riguarda solo i veicoli, ma l’intero ecosistema della mobilità: monitoraggio digitale, bigliettazione elettronica, Smart Roads, AI e sensoristica sono alcuni degli elementi che stanno trasformando il settore.

Il report esamina inoltre l’evoluzione di modelli innovativi come il Mobility as a Service (MaaS) e il Demand Responsive Transit (DRT), quest’ultimo con potenzialità ancora da consolidare a causa di difficoltà normative e operative.

