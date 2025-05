MOBILITÀ

I conducenti di autobus e altri mezzi adibiti al trasporto di persone possono ora presentare i documenti richiesti durante i controlli stradali anche in formato digitale.

I conducenti di autobus e altri mezzi adibiti al trasporto di persone possono ora presentare i documenti richiesti durante i controlli stradali anche in formato digitale, compresa la dichiarazione sostitutiva che attesta il rapporto di lavoro tra il conducente e l’impresa di trasporto.

Lo ha stabilito il Dipartimento di pubblica sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia stradale del Ministero dell’Interno con una circolare emanata lo scorso 18 aprile.

Trasporto persone: adesso è possibile esibire i documenti anche in formato elettronico

Una recente circolare del Ministero dell’Interno ha stabilito la possibilità per gli autisti di mezzi di trasporto persone di esibire la documentazione necessaria anche in formato digitale – tramite smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici – durante i controlli su strada.

Nello specifico, il documento stabilisce che è possibile presentare in formato digitale anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per attestare, in fase di controllo, il regolare rapporto di lavoro tra il conducente e l’impresa che effettua servizi di linea o di noleggio con conducente.

Documenti in formato digitale: requisiti di validità

La circolare chiarisce che, per essere validi, i documenti digitali devono rispettare specifici requisiti di sicurezza e integrità, in linea con i requisiti del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

In particolare, un documento digitale ha validità legale pari a quella di un documento cartaceo se firmato digitalmente – firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata – o se generato tramite un procedimento sicuro, che ne garantisce l’autenticità e l’inalterabilità, previa identificazione informatica del firmatario, in linea con i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID).

