Trasporto merci pericolose ADR: geolocalizzazione mezzi pesanti, chiarimenti dell’Albo
Entro il 31 dicembre 2025 le imprese dovranno certificare la presenza dei sistemi di localizzazione
Nuovi chiarimenti per la geolocalizzazione dei mezzi pesanti utilizzati per Il trasporto di merci pericolose da parte dell’Albo Gestori Ambientali.
In riferimento ai dubbi interpretativi relativi al requisito della geolocalizzazione dei mezzi pesanti utilizzati per il trasporto dei rifiuti pericolosi, l’Albo, rinviando alla Circolare n. 2/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha pubblicato una nuova comunicazione esplicativa attraverso le proprie FAQ.
Geolocalizzazione mezzi pesanti e trasporto merci pericolose: cosa prevede la normativa
L’Albo chiarisce che l’installazione obbligatoria dei sistemi di geolocalizzazione sui mezzi pesanti, prevista dagli articoli 16 e 17 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi in categoria 5, deve seguire quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
La disciplina per il trasporto merci pericolose è la stessa già applicata per l’installazione degli strumenti di geolocalizzazione sui mezzi pesanti impiegati nel trasporto merci in generale.
Autorizzazioni e accordi sindacali per la localizzazione mezzi pesanti
Ne consegue che ogni impresa, per installare i dispositivi di geolocalizzazione sui veicoli dedicati al trasporto merci pericolose, dovrà stipulare un accordo con la rappresentanza sindacale aziendale, oppure, in assenza di accordo, ottenere autorizzazione preventiva dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Tali condizioni, ribadite anche nella Circolare INL n. 2/2016, garantiscono che l’uso dei sistemi di monitoraggio satellitare sia conforme alla normativa in materia di tutela della privacy e controllo a distanza dei lavoratori.
Obbligo dichiarazione per trasporto merci pericolose: scadenze
L’Albo ricorda infine che il 31 dicembre 2025 rappresenta il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva che attesti la presenza di sistemi di geolocalizzazione idonei sui mezzi pesanti a motore.
L’obbligo riguarda le imprese iscritte al RENTRI che effettuano trasporto di merci e rifiuti pericolosi in categoria 5, in linea con quanto previsto dal D.M. 59/2023.
Per consultare le FAQ e la documentazione ufficiale, è disponibile il sito dell’Albo Gestori Ambientali:
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Faq
