Trasporto internazionale, l’UE semplifica le regole per gli autisti
Meno burocrazia, controlli più chiari e tempi più rapidi
Il trasporto internazionale potrebbe cambiare con la revisione delle norme UE sulla sicurezza sociale approvata dalla commissione Occupazione e Affari sociali (EMPL) del Parlamento europeo.
Il provvedimento riguarda soprattutto le aziende che lavorano tra più Paesi UE. Coinvolti anche gli autisti impegnati nelle attività transfrontaliere.
L’obiettivo è semplificare le procedure nel trasporto internazionale. Il testo prevede meno burocrazia, controlli più chiari e tempi più rapidi nelle verifiche tra autorità nazionali.
Tra i punti principali figurano tempi più certi nelle risposte tra autorità nazionali, meno adempimenti per le imprese e maggiore continuità operativa nelle attività internazionali.
Trasporto internazionale: cosa cambia per gli autisti
La revisione mantiene l’attuale quadro normativo per gli autisti che lavorano in due o più Paesi UE. In questo modo si evitano modifiche radicali nella gestione delle operazioni di trasporto internazionale.
Le nuove norme prevedono che il sistema di sicurezza sociale venga definito in anticipo. La valutazione sarà basata sull’attività prevista nei successivi 12 mesi.
La validità potrà estendersi fino a 24 mesi. Questo permetterà alle imprese di pianificare con maggiore stabilità le attività di trasporto internazionale.
Le aziende avranno inoltre meno rischi di modifiche retroattive nella gestione contributiva dei lavoratori.
Meno oneri amministrativi per le imprese
Uno dei punti più rilevanti riguarda l’assenza di nuovi obblighi di notifica preventiva per le attività transfrontaliere.
Le imprese che operano nel trasporto internazionale non dovranno quindi affrontare ulteriori procedure amministrative per gli autisti impegnati nei servizi tra più Stati membri.
La revisione introduce anche tempi più chiari nelle comunicazioni tra autorità nazionali. Le istituzioni avranno fino a 35 giorni lavorativi per rispondere alle richieste di chiarimento o alle contestazioni sulla sicurezza sociale.
L’obiettivo è ridurre le controversie tra Paesi UE e garantire maggiore certezza durante i controlli.
Più chiarezza nel trasporto internazionale
Per il trasporto internazionale la chiarezza normativa è fondamentale. Gli autisti possono infatti lavorare in più Stati nel corso della stessa settimana. Questo rende spesso complessa l’applicazione delle regole previdenziali.
La riforma conferma anche le norme sul luogo di stabilimento delle aziende. Vengono inoltre introdotte linee guida aggiuntive per favorire un’applicazione uniforme nei diversi Stati membri.
Dopo il voto della commissione parlamentare e il sostegno degli Stati membri, il testo dovrà ora completare l’iter di approvazione formale da parte delle istituzioni europee.
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