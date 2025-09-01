MOBILITÀ

Il traforo del Monte Bianco chiude nuovamente al traffico. Dalle ore 17:00 del 1° settembre 2025, fino alle ore 17:00 del 12 dicembre 2025, la circolazione e i trasporti sono completamente interrotti per consentire lavori di manutenzione straordinaria.

La chiusura del traforo del Monte Bianco è stata comunicata ufficialmente, da tempo, dalla società di gestione Geie, che ha confermato l’assoluta necessità dell’intervento per garantire la massima sicurezza della galleria.

Traforo del Monte Bianco chiuso fino al 12 dicembre 2025

La chiusura del traforo del Monte Bianco non è stata improvvisa né imprevista. Si tratta infatti di un’operazione programmata da tempo, con un calendario definito nei mesi scorsi.

Le attività di manutenzione straordinaria sono indispensabili per preservare la sicurezza del traforo, che rappresenta una delle arterie principali di collegamento tra Italia e Francia.

Per oltre tre mesi, dunque, nessun veicolo potrà transitare: resteranno bloccati sia le auto che i mezzi pesanti, compresi i camion che quotidianamente utilizzano il passaggio per il trasporto merci transfrontaliero.

Impatti su autotrasporto e viabilità

La chiusura del traforo del Monte Bianco avrà conseguenze dirette su autotrasporto e logistica, settori che fanno ampio affidamento sul collegamento per ridurre tempi e costi di percorrenza tra i due Paesi.

I camionisti dovranno optare per percorsi alternativi, come il traforo del Frejus o il Gran San Bernardo, con un inevitabile aumento dei chilometri percorsi e dei costi di carburante e pedaggio.

Anche il traffico automobilistico privato sarà pesantemente condizionato. I viaggiatori diretti verso la Francia o verso le località alpine dovranno pianificare in anticipo itinerari alternativi, con possibili congestioni su strade e gallerie limitrofe.

Calendario dei lavori al traforo

Secondo quanto riportato da Geie, la chiusura del traforo del Monte Bianco durerà esattamente 103 giorni, dal pomeriggio di oggi fino al 12 dicembre 2025.

In questo arco di tempo saranno eseguite attività di manutenzione strutturale, controlli di sicurezza e verifiche agli impianti tecnologici della galleria.

La scelta di concentrare i lavori in un unico periodo prolungato risponde alla necessità di evitare continue chiusure parziali, che avrebbero potuto creare disagi ripetuti e frammentati.

Tunnel del Monte Bianco: un collegamento strategico

Inaugurato nel 1965, il Traforo del Monte Bianco è lungo 11,6 chilometri e rappresenta uno dei valichi stradali più importanti delle Alpi. Ogni anno viene attraversato da milioni di veicoli, tra auto private e camion, rendendolo un’infrastruttura strategica per gli scambi commerciali tra Italia e Francia.

La manutenzione straordinaria, quindi, non è solo una questione tecnica, ma un passo necessario per garantire continuità e sicurezza a un’infrastruttura chiave della mobilità europea.

