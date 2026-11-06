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Il trasporto ferroviario merci è stato protagonista della XVIII edizione del Forum MercinTreno, svoltasi il 5 novembre 2026 a Villa Lubin, sede del CNEL a Roma. L’evento ha riunito oltre 40 relatori tra rappresentanti istituzionali, operatori ferroviari ed esperti della logistica per discutere le difficoltà del comparto e individuare soluzioni concrete. Al centro del confronto, la necessità di incentivi stabili, investimenti infrastrutturali e una strategia europea condivisa per rendere il settore più competitivo.

Trasporto ferroviario merci: servono incentivi e infrastrutture efficienti

Durante il Forum, gli operatori hanno evidenziato le difficoltà legate al calo dei traffici, all’aumento dei costi e ai cantieri sulla rete, che hanno contribuito a perdite di fatturato stimate in circa 400 milioni di euro negli ultimi tre anni. Il presidente della Commissione Trasporti della Camera, Salvatore Deidda, ha sottolineato l’importanza di introdurre nella legge di bilancio misure di sostegno strutturali. Tra le priorità emerse figurano il rafforzamento del Ferrobonus, una migliore programmazione dei lavori ferroviari e il potenziamento dei terminal intermodali.

L’amministratore delegato di RFI, Aldo Isi, ha confermato l’impegno a completare gli interventi infrastrutturali, con l’obiettivo di favorire una ripresa dei traffici dal 2027. È stata inoltre ribadita la necessità di trasformare gli investimenti del PNRR in servizi ferroviari più affidabili ed efficienti.

Innovazione e sostenibilità per il futuro della logistica ferroviaria

La giornata ha dedicato ampio spazio anche alla digitalizzazione, alla sostenibilità ambientale e alle politiche europee. Il rinnovo del materiale rotabile, l’elettrificazione e lo sviluppo tecnologico sono stati indicati come strumenti fondamentali per migliorare il trasporto ferroviario merci e favorire il trasferimento delle merci dalla strada alla rotaia. Sul piano europeo, il confronto si è concentrato sulle opportunità del futuro Fondo per la competitività e sulle risorse previste dal bilancio UE 2028-2034. Particolare attenzione è stata rivolta anche ai collegamenti ferroviari internazionali e ai valichi alpini, strategici per gli scambi commerciali. Il Forum si è concluso con un appello a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e imprese, garantendo finanziamenti continuativi e una politica industriale capace di sostenere la crescita del settore.

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