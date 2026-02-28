MOBILITÀ

Proseguono i lavori e gli accertamenti riguardanti l’incidente avvenuto a Milano ieri 27 febbraio 2026.

Le dinamiche dell’incidente

Ieri pomeriggio, in zona Porta Venezia a Milano, un tram di linea ha deragliato causando, secondo il bilancio attuale, 2 vittime e più di 50 feriti, di cui 2 gravi.

Il conducente, dopo i dovuti accertamenti in ospedale, ha dichiarato:” Stavo male e non ho attivato lo scambio”. Contemporaneamente però alcuni testimoni hanno affermato che il tram viaggiava a velocità molto più elevate rispetto a quelle consentite. La mancata attivazione dello scambio avrebbe portato il tram, che doveva proseguire dritto e correva veloce, a svoltare a sinistra, imboccando un’altra linea e, quindi, ad uscire dai binari. Aperta l’inchiesta per omicidio colposo.

Le autorità identificano le vittime

Per ora il bilancio dell’incidente è fermo a due morti e più di 50 feriti di cui 2 molto gravi. Le due vittime sono state recentemente identificate dall’autorità: Ferdinando Favia, sessantenne di Vigevano che passeggiando è stato colpito dal tram. Il secondo è Abdou Karim Toure’, senegalese di 57 anni senza dimora, passeggero del tram che al momento dello schianto è stato sbalzato via.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala è intervenuto sul terribile avvenimento affermando:” Una tragedia. È difficile avventurarsi in analisi su quello che è successo, per fortuna era un momento in cui non c’era molta gente, altrimenti la tragedia sarebbe potuta essere anche più grave”. “Non appare una questione tecnica del tram, è molto legata al conducente”, ha aggiunto Sala, spiegando che il mezzo “è un mezzo nuovo, l’autista è molto esperto, in servizio da solo un’ora, quindi non in straordinario”.

Difatti il tram era un Tramlink bidirezionale di ultima generazione. Lungo 25 metri, è composto da tre carrozze comunicanti, con 66 posti a sedere. Aveva iniziato a circolare sulle linee 7 e 31, solamente lo scorso anno.

Sul luogo sono ancora presenti le autorità competenti per comprendere al meglio l’accaduto.

