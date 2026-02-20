Traforo Monte Bianco, chiusure notturne fino a luglio 2026
Calendario completo con date, orari e circolazione alternata.
Nuovi stop in arrivo per il Traforo Monte Bianco. Per consentire i lavori di manutenzione sono state fissate diverse chiusure notturne fino a luglio 2026. Le interruzioni interesseranno i mesi primaverili ed estivi, oltre alla chiusura più lunga prevista tra settembre e dicembre.
Di seguito il dettaglio delle date e degli orari interessati.
Perché chiude il Traforo Monte Bianco
Il Traforo del Monte Bianco collega Italia e Francia ed è una delle infrastrutture più importanti lungo l’arco alpino. Si estende per oltre 11 chilometri sotto il massiccio.
Riveste un ruolo strategico per il traffico commerciale internazionale ed è attraversato ogni giorno da automobilisti diretti verso la Valle d’Aosta e l’Alta Savoia.
Le chiusure notturne sono necessarie per:
- lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
- aggiornamento degli impianti tecnologici
- controlli strutturali
- interventi di sicurezza
Si tratta di operazioni pianificate per garantire elevati standard di affidabilità e sicurezza nel lungo periodo.
Calendario delle chiusure: primavera ed estate
Le date delle interruzioni previste nei prossimi mesi.
Marzo
9 marzo dalle 19:00 al 10 marzo alle 6:00
19 marzo dalle 23:30 al 20 marzo alle 4:00
Circolazione alternata 10 e 11 marzo dalle 22:30 alle 6:00
Aprile
13 aprile dalle 22:00 al 14 aprile alle 6:00
14 aprile dalle 22:00 al 15 aprile alle 6:00
15 aprile dalle 22:00 al 16 aprile alle 6:00
16 aprile dalle 22:00 al 17 aprile alle 6:00
Maggio
18 maggio dalle 19:00 al 19 maggio alle 6:00
19 maggio dalle 22:00 al 20 maggio alle 6:00
20 maggio dalle 22:00 al 21 maggio alle 6:00
21 maggio dalle 22:00 al 22 maggio alle 6:00
Giugno
8 giugno dalle 22:00 al 9 giugno alle 6:00
9 giugno dalle 22:00 al 10 giugno alle 6:00
10 giugno dalle 22:00 all’11 giugno alle 6:00
11 giugno dalle 22:00 al 12 giugno alle 6:00
25 giugno dalle 22:00 al 26 giugno alle 6:00
29 giugno dalle 22:00 al 30 giugno alle 6:00
30 giugno dalle 22:00 al 1° luglio alle 6:00
Circolazione alternata 24 giugno dalle 22:30 alle 6:00
Luglio
1° luglio dalle 22:00 al 2 luglio alle 6:00
2 luglio dalle 22:00 al 3 luglio alle 6:00
Chiusura autunnale programmata
Alle chiusure notturne previste tra marzo e luglio si aggiungerà anche uno stop più lungo in autunno, tra settembre e dicembre, necessario per interventi strutturali più rilevanti.
Prima di partire è comunque opportuno controllare la situazione della viabilità.
Impatto su traffico e trasporto merci
Le chiusure notturne del Traforo Monte Bianco avranno un impatto soprattutto su:
- traffico pesante internazionale
- trasporto merci tra Italia e Francia
- flussi turistici stagionali
Le interruzioni sono state programmate in orario serale e notturno per limitare i disagi nelle ore di maggiore affluenza.
