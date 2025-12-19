MOBILITÀ

Traffico, le previsioni su strade e autostrade dal 22 dicembre per Natale indicano un deciso aumento della circolazione sull’intera rete nazionale, con milioni di veicoli attesi in viaggio per le festività natalizie.

Il traffico interesserà in modo diffuso sia le principali autostrade sia le strade statali, rendendo particolarmente delicati i giorni compresi tra venerdì 19 e lunedì 22 dicembre.

Sulle strade e autostrade Anas sono previsti complessivamente circa 3,5 milioni di veicoli in più rispetto ai flussi ordinari, su un totale di oltre 35 milioni di transiti. Il traffico crescerà in modo progressivo su tutto il territorio nazionale, con incrementi significativi rispetto alle ultime settimane.

Traffico, le previsioni giorno per giorno

Secondo le stime Anas, il traffico su strade e autostrade supererà 10,5 milioni di transiti nella giornata di venerdì 19 dicembre, con un incremento dell’8%. Sabato 20 dicembre sono attesi circa 8,5 milioni di transiti, pari a un aumento dell’11%, mentre domenica 21 dicembre il traffico previsto è di circa 8 milioni di passaggi, con una crescita del 5%. Lunedì 22 dicembre il traffico tornerà ad aumentare, superando i 9 milioni di transiti, con un incremento del 6%.

Nel complesso, il traffico festivo determinerà una pressione elevata sulle strade e sulle autostrade Anas, soprattutto nelle fasce orarie di partenza verso le principali destinazioni turistiche.

Traffico più intenso su strade e autostrade del Sud e delle Isole

I maggiori incrementi di traffico sono attesi al Sud e sulle Isole, dove le strade e le autostrade registreranno aumenti fino al +19% e +13%. Nella giornata di venerdì 19 dicembre il Grande Raccordo Anulare di Roma sarà tra le infrastrutture più trafficate, con oltre un milione di transiti previsti.

Sulla SS16 Adriatica e sull’Autostrada A2 del Mediterraneo sono attesi tra 600.000 e 700.000 veicoli. Sabato 20 e lunedì 22 dicembre il traffico aumenterà soprattutto sulle strade e autostrade del Mezzogiorno, in particolare lungo l’Autostrada A2, la statale 18 Tirrena Inferiore e la statale 106 Jonica, con incrementi compresi tra il 12% e il 25%.

Al Nord, il traffico crescerà sulle strade dirette verso le località montane, con aumenti superiori al 20% lungo la SS38 dello Stelvio. Traffico sostenuto è previsto anche sulla SS16 Adriatica, con un incremento del 15%.

Traffico in calo nei giorni festivi e controesodo di Natale

Una riduzione del traffico su strade e autostrade è prevista tra Natale e Santo Stefano, con un calo stimato intorno al 40%. A Capodanno il traffico diminuirà di circa il 35%, mentre all’Epifania la riduzione stimata è del 30%.

Il controesodo sarà distribuito su più giornate, con una maggiore concentrazione dei rientri nei fine settimana successivi a Santo Stefano e Capodanno, evitando così un unico picco critico.

È inoltre prevista la sospensione della circolazione dei mezzi pesanti nelle giornate di domenica 21, giovedì 25 e venerdì 26 dicembre, nella fascia oraria compresa tra le 9:00 e le 22:00, per favorire la fluidità del traffico leggero su strade e autostrade.

Traffico in tempo reale e informazioni utili per chi viaggia

Prima di mettersi in viaggio, Anas consiglia di consultare il sito stradeanas.it per verificare la situazione di strade e autostrade, in particolare in presenza di cantieri inamovibili. Il traffico in tempo reale sulle strade e sulle autostrade Anas è consultabile anche tramite l’app “VAI”, disponibile gratuitamente per smartphone e tablet. Per assistenza e segnalazioni è attivo il servizio Pronto Anas al numero verde 800.841.148.

Strade e autostrade Anas durante l’esodo natalizio

Per garantire una migliore gestione del traffico su strade e autostrade, Anas ha mobilitato 2.800 unità di personale tra operatori su strada, tecnici e addetti alle Sale Operative Territoriali e alla Sala Situazioni Nazionale. Il controllo delle strade e delle autostrade sarà attivo 24 ore su 24, con monitoraggio costante dei flussi e interventi rapidi in caso di criticità.

L’obiettivo è assicurare una circolazione più fluida su strade e autostrade durante le festività natalizie, migliorando sicurezza e continuità dei collegamenti, anche per gli spostamenti di lunga percorrenza. Particolare attenzione viene riservata alle strade e alle autostrade più esposte a condizioni meteorologiche avverse, grazie al presidio continuo previsto dal piano neve.

Sicurezza e coordinamento sulle strade

Come evidenziato dall’Amministratore Delegato Claudio Andrea Gemme, anche nel periodo natalizio Anas è impegnata a rendere più scorrevole il traffico su strade e autostrade, seguendo il modello già adottato per l’esodo estivo. La gestione del traffico avviene in coordinamento con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con le Forze dell’Ordine, per rafforzare prevenzione, vigilanza e tempestività degli interventi sulle strade in caso di emergenza.

L’attenzione sulle autostrade e sulle strade statali resta centrale anche nella promozione di comportamenti corretti alla guida, fondamentali in un periodo caratterizzato da flussi elevati.

