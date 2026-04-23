MOBILITÀ

Traffico intenso già da oggi, 23 aprile 2026, sulla rete di strade e autostrade italiane per l’avvio del maxi ponte di primavera. Secondo Anas, sono attesi circa 95 milioni di veicoli fino a domenica 3 maggio, un dato che conferma un forte aumento della mobilità in occasione della Festa della Liberazione e della Festa dei Lavoratori.

Interesserà in modo diffuso tutta la rete nazionale, con spostamenti concentrati soprattutto verso le destinazioni turistiche del Centro, del Sud e delle Isole.

Per restare aggiornati sul traffico in tempo reale, code, incidenti e chiusure, è possibile consultare anche la sezione dedicata alle info traffico su Trasporti-Italia:

Traffico: calendario e previsioni giorno per giorno

Le previsioni indicano un aumento già a partire dal 23 aprile, con un +6% rispetto alla media settimanale. Lo stesso incremento è atteso per venerdì 24 aprile, giornata che segnerà una prima fase di partenze.

Sabato 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione, si registrerà invece un calo dell’11% del traffico: in questa giornata la maggior parte degli automobilisti avrà già raggiunto le destinazioni.

A partire da giovedì 30 aprile è previsto un nuovo incremento del traffico, con una crescita media del +6% e picchi più significativi al Centro e al Sud (+10%). Nelle regioni insulari, in particolare Sicilia e Sardegna, l’aumento del traffico potrà arrivare fino al +13%.

Il momento più critico per il traffico sarà quello del rientro, previsto tra sabato 2 e domenica 3 maggio, con un aumento dell’8% nella sola giornata di domenica.

Strade e autostrade con maggiore traffico

Autostrada A2 del Mediterraneo

Autostrada A19 Palermo-Catania

Strada statale 16 Adriatica

Strada statale 1 Aurelia

Grande Raccordo Anulare di Roma

Strada statale 6 Appia

Strada statale 106 Jonica

Strada statale 18 Tirrenia Inferiore

Controllo: il piano Anas con monitoraggio 24 ore su 24

Per gestire l’aumento del traffico, Anas ha attivato un piano straordinario. In campo circa 2.500 addetti, tra tecnici e personale operativo. Oltre 200 operatori lavorano nelle Sale Operative Territoriali e nella Sala Situazioni Nazionale. Il monitoraggio è attivo 24 ore su 24.

Il monitoraggio del traffico è in tempo reale, con sistemi avanzati e la collaborazione con il MIT e le Forze dell’Ordine.

L’Amministratore Delegato Claudio Andrea Gemme ha ribadito che l’obiettivo principale è garantire una circolazione sicura e scorrevole, invitando tutti gli utenti della strada a mantenere comportamenti responsabili alla guida.

Stop ai mezzi pesanti: cosa cambia nei giorni festivi

Nei giorni più critici arriva lo stop ai mezzi pesanti. Il divieto è in vigore dalle 9 alle 22 nelle giornate del 25 e 26 aprile e dell’1, 2 e 3 maggio.

Una misura che punta a rendere più scorrevoli gli spostamenti, soprattutto sulle autostrade e sulle statali più trafficate.

Dove si concentra il traffico: le mete più scelte

Il traffico si muove soprattutto verso il Centro, il Sud e le Isole. Sono queste le mete più richieste per il ponte. In cima alle preferenze ci sono le località di mare. Il clima favorevole e qualche giorno di pausa spingono molti a partire.

Il risultato è un aumento dei flussi lungo le principali direttrici turistiche.

Come evitare il traffico: consigli per viaggiare meglio

Per evitare il traffico conviene muoversi con un po’ di anticipo. Meglio scegliere orari meno affollati e controllare la situazione della viabilità prima di partire.

Alla guida serve attenzione. Niente distrazioni e rispetto delle regole. Comportamenti semplici, ma decisivi per viaggiare in sicurezza.

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