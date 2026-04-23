Traffico: info e previsioni dal 23 aprile al 3 maggio su strade e autostrade
95 milioni di veicoli attesi e info utili per viaggiare sicuri
Traffico intenso già da oggi, 23 aprile 2026, sulla rete di strade e autostrade italiane per l’avvio del maxi ponte di primavera. Secondo Anas, sono attesi circa 95 milioni di veicoli fino a domenica 3 maggio, un dato che conferma un forte aumento della mobilità in occasione della Festa della Liberazione e della Festa dei Lavoratori.
Interesserà in modo diffuso tutta la rete nazionale, con spostamenti concentrati soprattutto verso le destinazioni turistiche del Centro, del Sud e delle Isole.
Per restare aggiornati sul traffico in tempo reale, code, incidenti e chiusure, è possibile consultare anche la sezione dedicata alle info traffico su Trasporti-Italia:
Traffico: calendario e previsioni giorno per giorno
Le previsioni indicano un aumento già a partire dal 23 aprile, con un +6% rispetto alla media settimanale. Lo stesso incremento è atteso per venerdì 24 aprile, giornata che segnerà una prima fase di partenze.
Sabato 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione, si registrerà invece un calo dell’11% del traffico: in questa giornata la maggior parte degli automobilisti avrà già raggiunto le destinazioni.
A partire da giovedì 30 aprile è previsto un nuovo incremento del traffico, con una crescita media del +6% e picchi più significativi al Centro e al Sud (+10%). Nelle regioni insulari, in particolare Sicilia e Sardegna, l’aumento del traffico potrà arrivare fino al +13%.
Il momento più critico per il traffico sarà quello del rientro, previsto tra sabato 2 e domenica 3 maggio, con un aumento dell’8% nella sola giornata di domenica.
Strade e autostrade con maggiore traffico
- Autostrada A2 del Mediterraneo
- Autostrada A19 Palermo-Catania
- Strada statale 16 Adriatica
- Strada statale 1 Aurelia
- Grande Raccordo Anulare di Roma
- Strada statale 6 Appia
- Strada statale 106 Jonica
- Strada statale 18 Tirrenia Inferiore
Controllo: il piano Anas con monitoraggio 24 ore su 24
Per gestire l’aumento del traffico, Anas ha attivato un piano straordinario. In campo circa 2.500 addetti, tra tecnici e personale operativo. Oltre 200 operatori lavorano nelle Sale Operative Territoriali e nella Sala Situazioni Nazionale. Il monitoraggio è attivo 24 ore su 24.
Il monitoraggio del traffico è in tempo reale, con sistemi avanzati e la collaborazione con il MIT e le Forze dell’Ordine.
L’Amministratore Delegato Claudio Andrea Gemme ha ribadito che l’obiettivo principale è garantire una circolazione sicura e scorrevole, invitando tutti gli utenti della strada a mantenere comportamenti responsabili alla guida.
Stop ai mezzi pesanti: cosa cambia nei giorni festivi
Nei giorni più critici arriva lo stop ai mezzi pesanti. Il divieto è in vigore dalle 9 alle 22 nelle giornate del 25 e 26 aprile e dell’1, 2 e 3 maggio.
Una misura che punta a rendere più scorrevoli gli spostamenti, soprattutto sulle autostrade e sulle statali più trafficate.
Dove si concentra il traffico: le mete più scelte
Il traffico si muove soprattutto verso il Centro, il Sud e le Isole. Sono queste le mete più richieste per il ponte. In cima alle preferenze ci sono le località di mare. Il clima favorevole e qualche giorno di pausa spingono molti a partire.
Il risultato è un aumento dei flussi lungo le principali direttrici turistiche.
Come evitare il traffico: consigli per viaggiare meglio
Per evitare il traffico conviene muoversi con un po’ di anticipo. Meglio scegliere orari meno affollati e controllare la situazione della viabilità prima di partire.
Alla guida serve attenzione. Niente distrazioni e rispetto delle regole. Comportamenti semplici, ma decisivi per viaggiare in sicurezza.
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