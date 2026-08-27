MOBILITÀ

Ultimo weekend di agosto da bollino rosso sulle strade italiane. Con il controesodo dalle località di vacanza verso le città, il traffico è previsto in forte aumento tra venerdì 28 e domenica 30 agosto. Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, sono attesi oltre 25 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società del Gruppo FS.

Le fasce più critiche saranno:

venerdì 28 agosto nel pomeriggio

sabato 29 agosto nella mattinata

domenica 30 agosto nel pomeriggio

È in questi momenti che Viabilità Italia prevede le maggiori concentrazioni di veicoli lungo le principali direttrici di rientro.

Anas sospende oltre mille cantieri

Per rendere più scorrevoli gli spostamenti nei giorni del controesodo, Anas ha ridotto sensibilmente la presenza dei cantieri sulla rete. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, pari all’83 per cento dei 1.414 attualmente attivi.

In campo ci saranno anche circa 2.500 tra tecnici e personale di esercizio, affiancati dagli operatori delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, impegnati nel monitoraggio della viabilità e nell’assistenza agli automobilisti.

Resta inoltre previsto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti: sabato 29 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 30 dalle 7 alle 22.

Le strade dove è previsto più traffico

Tra le arterie da tenere sotto osservazione figurano la A2 Autostrada del Mediterraneo, la SS106 Jonica e la SS18 Tirrena Inferiore. Flussi sostenuti sono attesi anche sulla A19 Palermo-Catania, sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo e sulla SS131 Carlo Felice.

Nel Lazio particolare attenzione alla SS148 Pontina e alla SS7 Appia, mentre possibili rallentamenti potranno interessare anche la E45, la SS1 Aurelia e la SS16 Adriatica.

Al Nord il traffico potrà aumentare sulla SS36 del Lago di Como e dello Spluga, sulla SS45 di Val Trebbia, sulla SS309 Romea e sulla SS51 di Alemagna.

Prudenza prima di mettersi in viaggio

Anas invita gli automobilisti a controllare la situazione della viabilità prima della partenza e, quando possibile, a evitare le fasce più critiche. Il richiamo principale resta quello alla prudenza, al rispetto dei limiti di velocità e al divieto di utilizzare il cellulare mentre si guida.

L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha ricordato che qualche minuto in più durante il viaggio non cambia la giornata, mentre una scelta sbagliata al volante può avere conseguenze molto gravi.

Con milioni di automobilisti pronti a rientrare dalle vacanze, programmare la partenza e informarsi sulle condizioni del traffico può fare la differenza per affrontare il viaggio con meno code e maggiore sicurezza.