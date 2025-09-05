MOBILITÀ

Dopo l’esodo estivo, si preannuncia un fine settimana all’insegna del traffico intenso su strade e autostrade italiane. Complici le temperature ancora elevate e il bel tempo previsto su gran parte della Penisola, molte famiglie approfitteranno degli ultimi giorni di vacanza per una breve fuga o per rientrare in città in vista della riapertura delle scuole, attesa nei prossimi giorni. Sarà quindi un weekend da bollino rosso, con flussi sostenuti soprattutto nei nodi autostradali principali e nei pressi delle località di villeggiatura.

Traffico del weekend: attesi 12 milioni di autoveicoli

Nello specifico, sulla rete Anas questo fine settimana è atteso traffico in costante aumento, oggi venerdì 5 settembre e domani sabato 6 settembre verso le località turistiche per le ultime vacanze e in particolare il pomeriggio di domenica 7 settembre per il ritorno nelle grandi città del Centro-Nord. In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas si attendono 12 milioni e 800mila spostamenti di autoveicoli.

Anche in questo week end Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino all’8 settembre saranno chiusi o sospesi 1.392 cantieri, circa l’83% di quelli attivi (1.672).

Gli itinerari interessati dal traffico del rientro

Gli itinerari interessati da questo weekend di controesodo saranno in direzione nord verso le grandi città provenienti dalle dorsali adriatica, tirrenica e jonica, e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

L’intensificazione della circolazione potrà riguardare le principali arterie del Paese: la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 “Jonica” e 18 “Tirrena Inferiore” in Calabria; le Autostrade A19 “Palermo-Catania” e A29 “Palermo-Mazara del Vallo” in Sicilia; la statale 131 “Carlo Felice” in Sardegna; la statale 148 “Pontina” nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla statale 7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 “Aurelia” (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 “Adriatica” (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Al nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” in Lombardia, la statale 45 “di Val Trebbia” in Liguria, la statale 26 “della Valle D’Aosta” e la statale 309 “Romea” tra Emilia-Romagna e Veneto e la statale 51 “di Alemagna” in Veneto.

Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore domenica 7 settembre dalle 7 alle 22.

Guidare con prudenza e senza cellulare al volante

In vista del rientro massiccio degli italiani dalle vacanze estive, Anas ribadisce l’importanza della sicurezza stradale durante questo delicato fine settimana di transizione. Con milioni di veicoli attesi sulle principali arterie del Paese, cresce l’attenzione per una circolazione responsabile e attenta. A sottolineare la necessità di comportamenti prudenti alla guida è stato l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, che ha rivolto un appello diretto agli automobilisti:

“Gli italiani si avviano a tornare a casa dalle vacanze per riprendere la propria quotidianità e le attività lavorative. Invito tutte e tutti a guidare con prudenza: è fondamentale per garantire la sicurezza stradale. Invito a rispettare i limiti di velocità e a pianificare gli spostamenti. Mi raccomando, soprattutto, mai al volante con il cellulare, tutto il resto può aspettare. Nulla è urgente come salvaguardare la propria vita e quella degli altri”.

Per la situazione dei cantieri inamovibili Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire la pagina Esodo estivo del sito stradeanas.it

