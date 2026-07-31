MOBILITÀ

Traffico intenso sulle strade italiane nel primo weekend di agosto 2026. Anas prevede oltre 26 milioni di spostamenti tra venerdì 31 luglio e domenica 2 agosto, con bollino nero sabato mattina e bollino rosso nei pomeriggi.

Esodo estivo 2026, traffico da bollino nero sabato 1° agosto

Si preannuncia un fine settimana particolarmente difficile per la circolazione sulle principali strade e autostrade italiane. Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, tra venerdì 31 luglio e domenica 2 agosto 2026 sono previsti oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli sulla rete gestita dalla società del Gruppo FS.

La situazione più critica è attesa nella mattinata di sabato 1° agosto, classificata con bollino nero, il livello massimo previsto per l’intensità del traffico.

Il bollino rosso è invece previsto nei pomeriggi di venerdì 31 luglio, sabato 1° agosto e domenica 2 agosto.

Le maggiori difficoltà potranno verificarsi in uscita dalle grandi città, lungo le direttrici dirette verso le località di mare e di villeggiatura e, domenica pomeriggio, sulle strade interessate dai flussi di rientro.

Le fasce orarie più critiche

Le previsioni di Viabilità Italia indicano traffico particolarmente intenso nelle seguenti fasce:

venerdì 31 luglio nel pomeriggio;

sabato 1° agosto durante la mattinata e il pomeriggio;

domenica 2 agosto nel pomeriggio, soprattutto per i rientri verso i grandi centri urbani.

Anas invita gli automobilisti a programmare la partenza con attenzione, verificando in anticipo le condizioni della circolazione, le previsioni meteo e lo stato del veicolo.

Divieto di circolazione per i mezzi pesanti

Per agevolare gli spostamenti e ridurre le criticità sulla rete stradale, è previsto il divieto di transito per i veicoli pesanti:

venerdì 31 luglio dalle 16:00 alle 22:00;

sabato 1° agosto dalle 8:00 alle 22:00;

domenica 2 agosto dalle 7:00 alle 22:00.

Il provvedimento riguarda i mezzi con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, salvo le deroghe previste dalla normativa.

Le strade più trafficate nel weekend

L’aumento della circolazione interesserà soprattutto i principali itinerari turistici italiani.

Tra le arterie maggiormente esposte ai rallentamenti figurano:

l’autostrada A2 del Mediterraneo, tra Campania, Basilicata e Calabria;

le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria;

le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia;

la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna;

la SS148 Pontina e la SS7 Appia nel Lazio;

l’itinerario E45 tra Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna;

la SS1 Aurelia;

la SS16 Adriatica;

la SS36 del Lago di Como e dello Spluga;

la SS45 di Val Trebbia;

la SS26 della Valle d’Aosta;

la SS309 Romea;

la SS51 di Alemagna.

Traffico sostenuto è previsto anche sui raccordi autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia, in direzione dei valichi di confine.

Anas sospende oltre mille cantieri

Per migliorare la fluidità della circolazione durante l’esodo estivo, Anas ha ridotto la presenza dei cantieri sulla rete nazionale.

Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, pari all’83% dei 1.414 cantieri attivi.

Resteranno operativi esclusivamente gli interventi non rimovibili o necessari per garantire la sicurezza della circolazione.

Anas ha inoltre potenziato il personale impegnato sulle strade e nelle sale operative. Sono coinvolti circa 2.500 tecnici e operatori, oltre al personale delle Sale operative territoriali e della Sala situazioni nazionale.

L’appello di Anas agli automobilisti

L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha invitato i viaggiatori a pianificare con attenzione gli spostamenti.

La raccomandazione è di controllare il traffico prima della partenza, verificare l’efficienza del veicolo e consultare le previsioni meteorologiche.

Anas ricorda inoltre l’importanza di rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza, evitare distrazioni alla guida e programmare soste regolari durante i viaggi più lunghi.

Consigli per viaggiare in sicurezza

Nei giorni caratterizzati da traffico intenso e temperature elevate è consigliabile partire con una scorta d’acqua e generi di prima necessità.

Prima di mettersi in viaggio è opportuno controllare:

pressione e condizioni degli pneumatici;

funzionamento delle luci;

livelli di olio e liquido di raffreddamento;

carburante o autonomia del veicolo;

condizioni meteorologiche lungo il percorso.

Tutti i passeggeri devono utilizzare le cinture di sicurezza. I bambini devono essere sistemati negli appositi seggiolini o dispositivi di ritenuta previsti in base all’età e all’altezza.

In caso di stanchezza o sonnolenza è necessario fermarsi in un’area di servizio e riposare. È inoltre fondamentale non utilizzare il telefono cellulare e non assumere alcol o sostanze che possano compromettere la capacità di guida.

Come controllare il traffico in tempo reale

Gli automobilisti possono consultare le informazioni aggiornate sul traffico attraverso il sito e i canali ufficiali di Anas.

Sono disponibili:

il portale dedicato all’esodo estivo;

il servizio VAI – Viabilità Anas Integrata;

l’app gratuita VAI;

il servizio CCISS Viaggiare Informati;

il numero verde Pronto Anas 800 841 148;

la live chat del Servizio clienti Anas;

gli aggiornamenti diffusi attraverso i canali social ufficiali.

Il numero verde Pronto Anas è attivo 24 ore su 24. Tramite il tasto 5 è possibile ricevere informazioni sul traffico e sulla posizione dei cantieri, mentre il tasto 0 fornisce il quadro previsionale del fine settimana.

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