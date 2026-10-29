MOBILITÀ

Dai quartieri di Milano fino alle direttrici che collegano Monza, la mobilità di superficie sta cambiando ritmo. L’assegnazione di una nuova gara da oltre 76 milioni di euro segna il passaggio verso una flotta a zero emissioni pensata per le tratte urbane, dove il flusso quotidiano dei passeggeri, turisti e pendolari, richiede efficienza e continuità.

La gara da 76 milioni di euro: mezzi, manutenzione e scadenze

L’operazione economica supera complessivamente un valore di 76 milioni di euro e poggia su una formula contrattuale ad ampio raggio. L’importo pattuito non copre difatti la sola fornitura dei mezzi, poiché integra l’assistenza tecnica continuativa e la futura sostituzione delle batterie lungo tutto l’arco operativo dei veicoli.

Ad essersi aggiudicata l’intesa è la società Kmobility SpA, concessionaria del costruttore Karsan, società specializzata nella produzione di bus elettrici e veicoli commerciali.

Nello specifico, la tabella di marcia stabilisce che la prima tranche produttiva conterà 34 esemplari, suddivisi destinandone 22 al bacino milanese e 12 al territorio monzese tramite l’azienda controllata Net.

Le previsioni operative indicano l’esordio su strada del primo autobus entro la chiusura del 2027. Nel complesso, la suddivisione finale vedrà ottanta unità assegnate ad Atm e trenta riservate alle tratte gestite da Net.

L’identikit tecnologico dei nuovi mezzi urbani

I modelli prescelti per questo rinnovo appartengono alla serie e-Ata 12, veicoli progettati con attenzione all’accessibilità integrale e alla vivibilità dell’abitacolo.

Ogni autobus è in grado di accogliere fino a novanta passeggeri e, relativamente alla quota destinata al capoluogo lombardo, include due spazi dedicati agli utenti con disabilità.

Sul fronte del trasporto passeggeri, l’autonomia dichiarata tocca i 600 chilometri in condizioni di marcia ordinarie, un parametro che garantisce un’operatività prolungata nell’arco della giornata senza necessità di soste intermedie per la ricarica.

L’impianto informativo e di monitoraggio sfrutta apparati di videosorveglianza in costante trasmissione con la centrale operativa dell’azienda, incrementando i livelli di tutela a bordo.

Al contempo, la sicurezza alla guida beneficia dell’eliminazione dei tradizionali specchi retrovisori esterni, rimpiazzati da retrocamere digitali a schermo che migliorano il campo visivo del conducente anche nelle ore notturne o in condizioni atmosferiche avverse.

I numeri della transizione in corso

L’innesto di questa nuova partita di autobus trova collocazione all’interno del programma Full Electric, la strategia aziendale con cui Atm intende completare la conversione integrale dei propri servizi su gomma tra Milano e Monza.

Il progetto prevede il progressivo azzeramento dei motori termici su un parco complessivo superiore alle 1200 unità, mobilitando risorse finanziarie per oltre un miliardo e trecento milioni di euro.

Già allo stato attuale la quota di mezzi a impatto zero rappresenta la metà esatta della flotta circolante, con oltre 600 autobus a batteria impiegati quotidianamente lungo quaranta linee cittadine.

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