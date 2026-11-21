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Novità dal MIT, sia sul foglio di Servizio Elettronico (FDSE) sia sul registro RENT per regolamentare Taxi e NCC. Che cos’è il Foglio di Servizio Elettronico (FDSE)

La riforma del trasporto pubblico non di linea entra nella sua fase decisiva. Tra le stanze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il lungo percorso di riordino del comparto Taxi e Noleggio con conducente (NCC) sta per segnare il passaggio dalle norme cartacee alla gestione completamente telematica. Al centro del cambiamento c’è il Foglio di Servizio Elettronico (FDSE), uno strumento digitale pensato per riorganizzare la tracciabilità dei viaggi e ristabilire regole di concorrenza uniformi su tutto il territorio nazionale.

L’accelerazione del Ministero e i nodi sul tavolo delle categorie

Il confronto istituzionale dello scorso 19 novembre ha riunito attorno a due distinti tavoli ministeriali i delegati delle sigle di rappresentanza dei tassisti e degli operatori NCC. Al centro del dibattito si sono incrociati due temi di forte impatto operativo: il completamento dell’impianto normativo e l’insostenibile pressione esercitata sui bilanci aziendali dai rincari dei carburanti.

Sul fronte normativo, con specifico riferimento al Foglio di Servizio Elettronico, è stato confermato il superamento dell’ultimo scoglio tecnico, annunciando che l’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali si è conclusa favorevolmente. Il testo definitivo del decreto attuativo è attualmente alla firma dei ministri delle Infrastrutture e dell’Interno, passaggio che anticipa la pubblicazione formale sulla Gazzetta Ufficiale.

La rete dei controlli e l’operatività del portale RENT

Mentre il nuovo strumento di registrazione attende l’ufficialità, la banca dati nazionale del RENT (Registro Elettronico Nazionale) risulta già pienamente in funzione per il censimento delle licenze e delle autorizzazioni. Per garantire la tenuta del sistema, la Direzione generale preposta sta gestendo in modo continuo le segnalazioni relative ad anomalie o difformità informatiche, mantenendo un canale di dialogo aperto sia con gli operatori del settore sia con le forze dell’ordine.

L’impegno governativo per l’effettività delle regole si è concretizzato in una specifica direttiva inviata all’ANCI, ai Comuni, alle Città metropolitane, alle Regioni e alle Province autonome. Il documento ministeriale, nello specifico, richiama gli enti locali all’esigenza di assicurare un impiego rigoroso e omogeneo del registro informatico, intensificando le verifiche di competenza per individuare eventuali irregolarità nei titoli autorizzativi.

Che cos’è e perché nasce il Foglio di Servizio Elettronico

Il Foglio di Servizio Elettronico rappresenta l’evoluzione digitale del tradizionale registro cartaceo tenuto a bordo dei veicoli adibiti a noleggio con conducente. L’origine della misura affonda le radici nel percorso di revisione della Legge quadro numero 21 del 1992, e in particolare nella riscrittura del quarto comma dell’articolo 11.

Lo scopo primario dell’innovazione risiede nel tracciamento immediato di ogni singolo trasferimento effettuato dagli operatori del noleggio. Questo meccanismo di verifica istantanea consente di certificare che la prestazione si svolga nel pieno rispetto della legge, a partire dalla necessaria prenotazione preventiva registrata presso la sede o la rimessa del vettore.

L’obiettivo dichiarato dalle istituzioni è mettere a disposizione degli organi di vigilanza uno strumento tecnologico efficace per arginare l’abusivismo ed eliminare forme di competizione sleale.

Funzionamento tecnico, dati registrati e tutele della riservatezza

L’operatività pratica del dispositivo elettronico si fonda sulla preventiva registrazione dell’operatore all’interno della piattaforma RENT. I conducenti e i titolari di autorizzazione sono tenuti a compilare e aggiornare il documento telematico prima di intraprendere ciascun viaggio, avvalendosi dell’applicazione web o mobile predisposta dal Ministero e accessibile mediante i sistemi di identificazione digitale SPID o CIE.

Il sistema richiede l’inserimento delle informazioni che identificano l’autovettura, la targa, i riferimenti dell’autorizzazione e l’anagrafica del guidatore. Accanto ai dati del mezzo, il foglio telematico memorizza l’orario e il canale con cui il cliente ha effettuato la prenotazione, unitamente al luogo di partenza dalla rimessa, alla destinazione prefissata e alla stima temporale di arrivo.

In linea con le indicazioni dell’Autorità Privacy, il sistema FDSE è stato configurato per raccogliere unicamente i dati necessari all’erogazione del servizio e procedendo alla tempestiva pseudonimizzazione dei dati identificativi dei passeggeri al termine di ciascuna corsa.

Lo snodo giudiziario e le posizioni degli operatori

La stesura del decreto giunta all’approvazione ministeriale arriva dopo un iter burocratico costellato da ricorsi e pronunce della magistratura amministrativa e costituzionale. Un primo provvedimento approvato nell’ottobre del 2024, il Decreto Interministeriale numero 226, aveva subito contestazioni formali culminate nella sentenza numero 163 del 2025 della Consulta, che ha dichiarato illegittimo il vincolo di utilizzo esclusivo dell’applicazione governativa, riconoscendo la possibilità di integrare software gestionali privati interoperabili.

Nella stessa fase, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio aveva congelato alcune disposizioni operative giudicate sproporzionate, tra cui la prescrizione di rispettare una pausa obbligatoria di venti minuti tra il termine di un servizio e l’inizio del successivo. Il testo rivisto recepisce i paletti posti a tutela dei dati personali, ma non spegne il confronto tra le parti: da un lato le associazioni dei tassisti sollecitano una rapida applicazione per attivare le verifiche stradali, dall’altro diverse organizzazioni del noleggio esprimono forte preoccupazione per il carico burocratico e per la rigidità delle regole operative.

La gestione della fase transitoria sui territori

In attesa che il provvedimento completi l’iter formale con l’uscita in Gazzetta Ufficiale, il settore si trova ad affrontare una fase d’inquadramento transitorio della durata prevista di sei mesi dal momento dell’entrata in vigore. Durante questo periodo temporale, i conducenti NCC mantengono l’obbligo di compilare e custodire a bordo il classico foglio di servizio in formato cartaceo.

Al contempo, diventa indispensabile per tutte le imprese titolari verificare l’esattezza dei propri dati anagrafici, dei veicoli e dei titoli registrati nel portale RENT, poiché l’accesso al futuro Foglio di Servizio Elettronico sarà subordinato alla perfetta congruenza con la banca dati ministeriale.

FDSE: Taxi o NCC? Facciamo chiarezza

Il Foglio di Servizio Elettronico (FDSE) riguarda esclusivamente gli operatori NCC e non è ancora obbligatorio, poiché il nuovo decreto attuativo, riscritto dal Ministero dopo le bocciature del TAR e della Corte Costituzionale e dopo aver ottenuto il parere del Garante Privacy a settembre 2026, è attualmente in attesa di firma e pubblicazione.

Di conseguenza, fino alla sua effettiva entrata in vigore, gli NCC continuano a utilizzare regolarmente il tradizionale foglio di servizio cartaceo. I taxi sono invece del tutto esclusi da questo obbligo e sono tenuti unicamente all’iscrizione nel RENT, l’anagrafe digitale già attiva che interessa entrambe le categorie.

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