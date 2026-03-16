MOBILITÀ

Questa mattina a Roma, zona via Prenestina, due tram si sono scontrati causando 10 feriti, fortunatamente nessuno in condizioni gravi.

La ricostruzione del tamponamento tra i due tram

Nei pressi di via Prenestina, intorno alle 8 di questa mattina i due tram ( della linea 5 e 19) si sono tamponati. Gli agenti, intervenuti con tempestività, hanno subito messo in sicurezza l’area. Difatti hanno chiuso la sede tranviaria e hanno fornito supporto alle operazioni di soccorso. Poco dopo lo scontro delle ambulanze hanno portato i 10 feriti negli ospedali limitrofi.

Secondo le prime ricostruzioni il tram della linea 5 ha lievemente tamponato il tram 19, il quale è successivamente uscito di qualche centimetro dai binari. Il servizio è ripreso regolarmente alle ore 9:30.

La nota di Atac

Atac è intervenuta tramite nota stampa, affermando:” “Il servizio tranviario lungo via Prenestina è tornato regolare intorno alle 9.30 dopo che un tamponamento, senza gravi conseguenze, aveva limitato la circolazione delle linee 5, 14 e 19. Nel corso della parziale interruzione, iniziata intorno alle 8, la porzione di linea interessata è stata svolta con autobus. I tecnici Atac sono intervenuti per risolvere nel minor tempo possibile la limitazione del servizio”.

In riferimento a questo incidente non si può non pensare all’incidente tranviario avvenuto il 27 febbraio a Milano, il quale ha causato anche due vittime. La sicurezza e l’affidabilità dei trasporti pubblici in Italia sta diventando sempre di più un argomento discussione tra i cittadini.

Leggi anche Tram deragliato a Milano, gli ultimi aggiornamenti sull’incidente