MOBILITÀ

Sabatini e Lollobrigida guidano “La sicurezza ci rende tutti campioni”. Polizia di Stato e MIT chiedono rigore e prudenza sulle strade.

Sicurezza stradale e sport non sono mai stati così vicini. Al via “La sicurezza ci rende tutti campioni“, il nuovo piano di comunicazione estivo firmato da Autostrade per l’Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’iniziativa punta a sensibilizzare chi si mette in viaggio verso una condotta responsabile, sottolineando quanto l’impegno del singolo sia determinante per la tutela di tutti.

Il legame tra il rigore atletico e la prudenza al volante

Le icone di questo percorso sono Ambra Sabatini e Francesca Lollobrigida, due eccellenze dello sport azzurro che portano la loro esperienza di campionesse paralimpiche e olimpiche sull’asfalto.

Attraverso le loro storie, la campagna evidenzia un legame stretto tra il rigore atletico e la prudenza al volante. Proprio come accade in gara, anche durante un viaggio l’attenzione costante e il rispetto rigoroso delle regole diventano gli strumenti necessari per tagliare il traguardo in totale serenità.

La disciplina che porta un atleta alla medaglia è, infatti, la stessa che ogni automobilista deve applicare rispettando i limiti e le norme stradali.

La visione di una sicurezza condivisa

La prospettiva che muove le istituzioni coinvolte ruota attorno all’idea che la protezione della vita umana sia un dovere che riguarda ognuno di noi.

Per chi gestisce le grandi arterie del Paese, in particolare, questo significa investire in infrastrutture moderne e tecnologicamente avanzate, ma allo stesso tempo far maturare in chi guida una reale percezione del pericolo.

Specialmente nei mesi estivi, caratterizzati da flussi di traffico molto intensi, la cautela diventa il miglior alleato per evitare incidenti. L’intento è quello di accompagnare i viaggiatori verso una consapevolezza nuova, dove ogni scelta quotidiana dietro al volante incide sulla salute dell’intera comunità.

I protagonisti della rete e i cantieri

Oltre alle testimonial di fama mondiale, il progetto dà voce a chi lavora quotidianamente sulla rete stradale.

Quattro dipendenti del Gruppo sono stati scelti per raccontare, attraverso brevi filmati diffusi sui social, quanto i gesti più semplici possano fare la differenza per la pubblica incolumità.

I messaggi si concentrano in particolare su due fronti: la cura generale nella condotta di guida e la massima attenzione in prossimità dei lavori in corso.

Ridurre la velocità dove ci sono operai all’opera è un atto di rispetto essenziale per salvaguardare chi si occupa della manutenzione e dell’efficienza dei servizi.

Un impegno costante per la cultura stradale

Questa attività di sensibilizzazione non si esaurisce con la stagione calda, ma fa parte di un’intesa storica tra le forze dell’ordine e i gestori autostradali.

Il lavoro comune è testimoniato dai numerosi incontri avvenuti nelle scuole, che hanno permesso di dialogare con decine di migliaia di studenti negli ultimi tempi.

Durante le prossime settimane, il confronto proseguirà anche attraverso i punti informativi presenti nelle aree di servizio e negli spazi dedicati alla viabilità.

La diffusione dei messaggi proseguirà fino al 23 luglio, utilizzando radio, stampa e piattaforme digitali per accompagnare gli italiani lungo i principali itinerari delle vacanze.

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