Obiettivo: incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici, favorendo l’accessibilità ai servizi TPL e l’adozione di soluzioni di mobilità più ecologiche, inclusive e intelligenti.

Anche quest’anno l’Italia si prepara a un nuovo, fondamentale appuntamento dedicato al futuro della mobilità e dei trasporti.

Mancano infatti pochi giorni all’inizio della “settimana europea della mobilità”, che avrà luogo dal 16 al 22 settembre 2025.

L’iniziativa, tra le più rilevanti campagne di sensibilizzazione promosse dalla Commissione europea, mira a guidare i cittadini verso un cambio di paradigma nelle loro abitudini di spostamento, promuovendo l’utilizzo di mezzi di trasporto accessibili, ecologici e inclusivi accanto ad altre soluzioni di mobilità urbana attiva, come la bicicletta e la camminata.

L’edizione di quest’anno, in particolare, ha l’obiettivo di stimolare un maggiore ricorso ai mezzi pubblici e alle altre opzioni di trasporto (micromobilità, carpooling, car-sharing), favorendo l’accessibilità ai servizi TPL attraverso la collaborazione tra le varie amministrazioni; per una mobilità più inclusiva, fluida e smart.

Obiettivi che saranno perseguiti attraverso eventi e iniziative locali finalizzati a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale dei trasporti.

“Mobilità per tutti”: l’obiettivo al centro dell’edizione 2025

Il filo conduttore di quest’anno è rappresentato dal tema centrale per l’edizione 2025, ovvero “mobilità per tutti“: un chiaro invito a garantire trasporti sostenibili sia sul piano ambientale che sociale.

Si tratta di un obiettivo specifico, quello relativo all’accessibilità dei servizi, che deve essere garantito “indipendentemente dal reddito, dalla posizione, dal sesso o dalle abilità“, ha precisato il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

La giornata senz’auto 2025: un laboratorio urbano per la mobilità del futuro

La settimana europea della mobilità culminerà il 22 settembre con il Car-free day, data interamente dedicata alla “Giornata senza auto”; occasione in cui i vari Comuni aderenti all’iniziativa bloccheranno la circolazione nei rispettivi centri urbani.

Una giornata che rappresenta, d’altra parte, un’opportunità concreta per sperimentare nuove misure ecologiche, trasformando le città in veri e propri laboratori di sostenibilità sul piano dei trasporti.

Verso una mobilità più equa, sostenibile e inclusiva

Per il 2025, la settimana europea della mobilità mira a un obiettivo cruciale per garantire un futuro equo sul piano degli spostamenti: “Mobilità per tutti“.

Non si tratta di un semplice slogan, ma di una vera e propria dichiarazione programmatica per pianificare la mobilità del futuro, per garantire a ciascun individuo la possibilità di scegliere opzioni di trasporto sostenibili ed equilibrate sul piano ambientale, economico e sociale.

Un accesso che, come abbiamo anticipato sopra, deve essere garantito a livello universale; un principio svincolato quindi da fattori quali il reddito, la posizione geografica, il genere o le specifiche abilità personali.

L’edizione 2025 si propone, infatti, di contrastare la cosiddetta “povertà dei trasporti“, ovvero quella condizione per cui costi elevati o la mera assenza di alternative di spostamento limitano l’accesso a servizi vitali come il lavoro, l’istruzione o l’assistenza.

Per quest’anno l’invito è, dunque, a una profonda riflessione su ogni nostro spostamento, con l’obiettivo di modellare una società dove i servizi di trasporto non siano soltanto disponibili, ecologici e accessibili, ma anche convenienti, inclusivi e sicuri.

I quattro pilastri della mobilità del futuro

Come trasformare questa visione di mobilità equa e sostenibile in realtà? Per realizzare questo obiettivo, “mobilità per tutti” si articola in quattro pilastri fondamentali, veri cardini su cui costruire il cambiamento.

Il primo, “design per tutti”, mette al centro la progettazione di sistemi di mobilità accessibili a chiunque. Si pensa, in particolare, a coloro che convivono con disabilità fisiche, sensoriali o cognitive.

Questo significa, in concreto, ideare mezzi e infrastrutture prive di barriere fisiche, come rampe ben progettate e pavimentazioni uniformi, affiancandovi strumenti digitali intuitivi per pianificare viaggi o acquistare biglietti.

Fondamentale, inoltre, è assicurare la sicurezza di queste stesse infrastrutture, sia fisiche che digitali, attraverso una comunicazione chiara, simboli universalmente comprensibili e un’assistenza mirata laddove necessaria.

Il secondo pilastro, “diversità, convenienza e affidabilità“, intende invece plasmare un ecosistema di mobilità inclusivo a 360 gradi.

Un sistema capace, nello specifico, di offrire un ventaglio di opzioni di trasporto, idonee per ogni esigenza e contesto, dalle vivaci metropoli alle più remote comunità.

Cruciale, inoltre, è che queste soluzioni siano economicamente alla portata di tutti, grazie a sconti, agevolazioni e incentivi mirati e a una stretta collaborazione tra enti pubblici e privati.

Non meno importante, i servizi devono essere costantemente affidabili, fornendo informazioni tempestive e precise per guidare gli utenti verso scelte di viaggio efficienti e, soprattutto, sostenibili.

La partecipazione rappresenta il motore del terzo pilastro, denominato “coinvolgere l’intera comunità“.

Le esperienze di mobilità, infatti, sono profondamente diverse e per questo è necessario coinvolgere attivamente ogni attore per promuovere soluzioni che rispondano ai molteplici bisogni reali dei cittadini.

L’obiettivo di questo pilastro, nel dettaglio, è promuovere la collaborazione tra i vari settori, stimolando nuove idee e un approccio partecipativo che sappia cogliere le specificità locali.

L’ultimo pilastro, “locale, regionale, metropolitano“, affronta invece una delle sfide più complesse per il futuro: superare i confini amministrativi per garantire a tutti una mobilità fluida e senza interruzioni.

Un traguardo ambizioso, che richiede una solida cooperazione tra città, regioni e amministrazioni limitrofe, essenziale per ottimizzare risorse e individuare soluzioni efficaci, analizzando i modelli di mobilità su una scala più ampia e integrata.

L’obiettivo è favorire una mobilità urbana funzionale attraverso la promozione di più soluzioni di trasporto all’interno di una rete capillare, variegata e inclusiva, sostenuta ogni giorno dall’integrazione multimodale dei trasporti.

