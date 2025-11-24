MOBILITÀ

Lo sciopero treni Trenord del 27 e 28 novembre 2025 interesserà l’intero servizio ferroviario regionale, suburbano, aeroportuale e a lunga percorrenza. La protesta coinvolgerà molte categorie pubbliche e private e potrà generare effetti significativi sulla regolarità dei collegamenti.

Sciopero treni Trenord orari dei treni garantiti

Lo sciopero treni Trenord inizierà alle 21:00 di giovedì 27 novembre e terminerà alle 21:00 di venerdì 28 novembre 2025.

I sindacati CUB, USB, Adl Cobas, Clap, Confederazione Cobas e Sial Cobas hanno indetto l’astensione dal lavoro, e quindi l’offerta potrà risultare ridotta in diverse fasce della giornata.

Giovedì 27 novembre 2025 circoleranno i treni che partiranno entro le 21:00 e arriveranno alla destinazione finale entro le 22:00.

Durante la giornata di sciopero treni Trenord saranno attive le fasce orarie di garanzia dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00. In tali intervalli circoleranno i convogli inclusi nella lista dei treni garantiti.

L’elenco ufficiale è consultabile tramite il documento pubblicato da Trenord e disponibile qui: Elenco dei treni garantiti.

Questa lista permette ai viaggiatori di organizzare con precisione gli spostamenti nelle ore più sensibili dello sciopero treni Trenord, così da limitare eventuali disagi.

Sciopero treni e servizi sostitutivi per l’aeroporto

Durante lo sciopero treni Trenord, in mancanza dei collegamenti ferroviari aeroportuali, saranno attivati servizi sostitutivi.

Gli autobus collegheranno Milano Cadorna a Malpensa Aeroporto senza fermate intermedie, e partiranno da via Paleocapa 1.

Un secondo collegamento sostitutivo unirà Stabio e Malpensa Aeroporto, come alternativa alla linea S50.

Consigli per i passeggeri dei treni

I passeggeri dei treni potranno seguire la circolazione in tempo reale attraverso la App Trenord, che fornirà aggiornamenti continui.

Sarà utile prestare attenzione anche agli annunci sonori in stazione e alle informazioni pubblicate sui monitor, poiché offriranno indicazioni puntuali durante tutto lo sciopero treni Trenord.

Si consiglia ai viaggiatori di verificare più volte gli aggiornamenti ufficiali durante lo sciopero treni per organizzare al meglio gli spostamenti.

