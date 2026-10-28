MOBILITÀ

La mobilitazione nazionale sarà anticipata a novembre da tre manifestazioni in programma a Milano, Napoli e Firenze.

Dopo l’autotrasporto, anche i taxi incrociano le braccia per l’intera giornata del 15 dicembre 2026, al culmine di una protesta proclamata dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni di categoria. L’iniziativa vedrà una grande manifestazione centrale a Roma, preceduta durante il mese di novembre da tre mobilitazioni locali a Milano, Napoli e Firenze, che avranno luogo rispettivamente l’11, il 17 e il 25 novembre; organizzate per sensibilizzare l’opinione pubblica sullo stato di sofferenza del comparto. Analizziamo i motivi dello sciopero nazionale.

I nodi economici e il silenzio delle istituzioni

Alla base dello sciopero ci sono le spese gestionali in continua crescita, esasperate dai rincari dei carburanti che pesano sui lavoratori di un servizio pubblico a tariffa amministrata.

Nello specifico, i rappresentanti dei tassisti denunciano la mancanza di risposte da parte dei ministeri interpellati, sottolineando come i disagi previsti per i cittadini siano la conseguenza diretta della mancata applicazione delle normative vigenti a tutela del settore.

Regolamentazione e contrasto alla concorrenza sleale

Oltre all’emergenza economica, la categoria contesta la mancata operatività del registro elettronico RENT e i costanti ritardi nell’emanazione del decreto sul foglio di servizio elettronico.

Una situazione che, unita all’assenza di controlli adeguati sulle strade, lascia spazio a forme di abusivismo e alla deregolamentazione favorita dalle grandi piattaforme multinazionali, che operano tramite meccanismi di prezzo dinamico a danno degli operatori tradizionali.

La risposta di Uritaxi alle associazioni dei consumatori

La notizia dello sciopero nazionale ha suscitato posizioni contrastanti tra gli enti di tutela dei consumatori. In particolare, pur ritenendo comprensibili le proteste, il Codacons ha assicurato che presenterà formali denunce qualora la manifestazione sfoci in blocchi della circolazione stradale. Al contempo, l’Adusbef, l’associazione di tutela dei consumatori specializzata nel settore finanziario, ha espresso la preoccupazione che l’iniziativa possa trasformarsi in un pretesto per richiedere rincari sulle tariffe del trasporto pubblico non di linea.

Le affermazioni hanno scatenato la dura reazione del presidente nazionale di Uritaxi, l’unione di rappresentanza dei tassisti italiani, Claudio Giudici, il quale ha descritto le accuse come offensive e lesive per la categoria. Più nel dettaglio, Giudici ha ribadito la legittimità della protesta a tutela delle famiglie del settore, evidenziando che si può parlare di vera concorrenza soltanto quando le regole valgono per tutti gli operatori sul mercato.

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