MOBILITÀ

Ecco gli orari garantiti e le informazioni utili

Sciopero mezzi AMT Genova il 27 gennaio 2026, con sospensione del servizio di trasporto pubblico locale dalle 11.30 alle 15.30 e possibili disagi per la circolazione in città.

L’astensione dal lavoro riguarda il personale di AMT Genova ed è proclamata dal sindacato OSR CUB Trasporti.

Orari dello sciopero mezzi AMT Genova

Lo sciopero è in programma martedì 27 gennaio 2026, dalle 11.30 alle 15.30, e può incidere sulla regolarità del servizio AMT, con corse urbane sospese o ridotte.

Linee e servizi coinvolti nello sciopero mezzi AMT Genova

Lo sciopero mezzi AMT interessa il trasporto pubblico urbano sull’intero territorio comunale. In assenza di comunicazioni ufficiali dettagliate, l’impatto potrebbe variare da linea a linea. In genere, nelle agitazioni di durata limitata, alcune corse possono essere effettuate prima o dopo l’orario di sciopero, mentre nella fascia centrale della giornata il servizio risulta più esposto a riduzioni.

Servizi minimi garantiti e aggiornamenti ufficiali

Al momento non sono stati ancora pubblicati i servizi minimi garantiti per lo sciopero del 27 gennaio 2026. AMT Genova diffonde solitamente queste informazioni nei giorni immediatamente precedenti alla data dello sciopero. Per questo motivo è consigliabile consultare con regolarità i canali ufficiali dell’azienda e il portale del Ministero dedicato agli scioperi, così da verificare eventuali linee garantite o servizi essenziali attivi.

Consigli per chi si sposta a Genova il 27 gennaio 2026

Chi deve muoversi in città durante lo sciopero mezzi AMT Genova dovrebbe organizzare gli spostamenti con anticipo, valutando soluzioni alternative nella fascia oraria compresa tra le 11.30 e le 15.30. Per tragitti importanti o appuntamenti inderogabili, è prudente prevedere tempi più lunghi o modalità di trasporto diverse.

