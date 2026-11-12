MOBILITÀ

Lo sciopero dei taxi del 15 dicembre 2026 resta in programma. Il confronto del 12 novembre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha riunito sindacati e associazioni che hanno proclamato la protesta. Al centro, questioni decisive per i tassisti: regole, controlli, strumenti digitali e costi di esercizio.

A guidare l’incontro è stato il viceministro Edoardo Rixi. Il MIT ha ascoltato le richieste delle rappresentanze, ribadendo la volontà di proseguire il dialogo. Nel comunicato diffuso dopo la riunione, però, non vengono indicate nuove scadenze né soluzioni già concordate. Un dettaglio che pesa prima della mobilitazione.

RENT, la richiesta di regole che funzionino

Uno dei punti principali riguarda la piena operatività del Registro Elettronico Nazionale Taxi (RENT). Per la categoria il tema non è soltanto amministrativo: il registro si inserisce nella richiesta di controlli efficaci sull’utilizzo dei titoli autorizzativi, per contrastare le irregolarità e tutelare chi lavora rispettando le regole.

Il confronto ha toccato anche il Foglio di Servizio Elettronico, con attenzione ai tempi di attuazione. Una questione aperta, sulla quale gli operatori chiedono chiarezza e certezze operative. I tempi restano dunque un’incognita concreta.

Carburanti e costi: cresce la pressione sul servizio

Accanto ai dossier normativi c’è il problema economico. Le rappresentanze hanno segnalato le difficoltà legate all’aumento del prezzo dei carburanti, una voce che incide direttamente sui costi di chi trascorre molte ore alla guida.

Nella nota ufficiale, il MIT riconosce il ruolo del taxi nel sistema della mobilità e richiama la necessità di condizioni di lavoro eque, regole certe e concorrenza corretta. Parole che confermano l’attenzione istituzionale, ma che devono ancora tradursi in risposte verificabili sui singoli punti discussi.

Sciopero taxi del 15 dicembre: cosa succede adesso

La data del 15 dicembre rimane quindi il riferimento della protesta annunciata dalle organizzazioni di categoria. L’incontro non equivale alla revoca dello sciopero: il Ministero parla di un percorso di confronto da mantenere aperto, senza comunicare un’intesa conclusiva.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se il dialogo produrrà risultati concreti. Per i tassisti, la partita riguarda l’applicazione puntuale delle regole e la sostenibilità del lavoro; per i cittadini, la continuità di un servizio importante nelle città italiane.