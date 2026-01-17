MOBILITÀ

Lo sciopero bus previsto a Udine per il 19 gennaio 2026 interesserà il trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, con possibili disagi per cittadini, pendolari e studenti. L’astensione dal lavoro avrà una durata complessiva di quattro ore e coinvolgerà il servizio gestito da Arriva Udine SpA.

A proclamare lo sciopero bus è stata l’Associazione Sindacale Indipendente – Arriva Udine (ASI – AU), organizzazione non riconosciuta dall’azienda. Per questo motivo, e in mancanza di deleghe ufficiali, non ci sono elementi per prevedere quanti dipendenti parteciperanno allo sciopero del 19 gennaio 2026.

Sciopero bus Arriva a Udine: orari garantiti

Nel dettaglio, lo sciopero bus del 19 gennaio 2026 si svolgerà nel tardo pomeriggio e in serata. Per il servizio extraurbano l’astensione dal lavoro è prevista dalle ore 17.15 alle ore 21.14.

Per il servizio urbano, invece, lo sciopero bus scatterà dalle ore 17.30 alle ore 21.29. In entrambe le fasce orarie i servizi non saranno garantiti, con il rischio di cancellazioni o riduzioni delle corse programmate.

Sciopero bus e confronto sindacale in corso

Secondo l’azienda, i temi che hanno portato allo sciopero bus sono attualmente oggetto di trattativa con i sindacati riconosciuti a livello nazionale. Tuttavia, senza deleghe ufficiali, non è possibile capire in anticipo quanto lo sciopero inciderà sul servizio.

Numero verde attivo durante lo sciopero bus

Durante lo sciopero bus Arriva a Udine del 19 gennaio 2026 resterà comunque regolarmente operativo il servizio di assistenza telefonica.

Per informazioni sulle corse e sull’andamento del servizio, resta attivo il numero verde 800 052 040 da rete fissa. È disponibile anche il numero 040 97 12 343 da rete mobile.

In vista dello sciopero bus, si consiglia ai passeggeri di pianificare con anticipo gli spostamenti, valutare soluzioni alternative e verificare eventuali aggiornamenti sul servizio prima di mettersi in viaggio.

