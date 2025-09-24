Volotea, sciopero aerei il 26 settembre 2025
Quali sono i diritti dei passeggeri per possibili ritardi e cancellazione dei voli
Sciopero aerei Volotea, venerdì 26 settembre 2025 di 24 ore che coinvolgerà tutto il personale navigante e di terra della compagnia aerea.
La protesta, organizzata dalla Uiltrasporti, avrà inevitabili conseguenze sui voli in tutta Italia con il suo punto centrale nei presidi negli aeroporti di Napoli e Palermo.
I motivi dello sciopero aerei
La Uiltrasporti denuncia anni di mancato riconoscimento dei diritti dei lavoratori e l’assenza di un contratto collettivo.
Secondo il sindacato, Volotea impone condizioni unilaterali che hanno provocato povertà salariale e peggioramento della qualità della vita del personale.
Nonostante i risultati economici positivi in Italia, la compagnia non avrebbe aperto alcun tavolo di confronto.
Da qui la decisione di proclamare uno sciopero aerei Volotea di 24 ore, che mira a ottenere il riconoscimento della rappresentanza sindacale e diritti contrattuali equi.
Aeroporti coinvolti nello sciopero aerei Volotea
Lo sciopero aerei Volotea del 26 settembre 2025 avrà i presidi principali negli aeroporti di Napoli e Palermo, due hub strategici per la compagnia.
Tuttavia, disagi e cancellazioni di voli Volotea sono attesi anche negli altri aeroporti italiani, con possibili ripercussioni su collegamenti nazionali e internazionali.
I passeggeri sono invitati a monitorare costantemente lo stato del proprio volo sul portale ufficiale e a controllare e-mail e SMS per aggiornamenti in tempo reale.
Diritti dei passeggeri durante lo sciopero aerei Volotea
Il Regolamento (CE) n. 261/2004 tutela i viaggiatori anche durante uno sciopero aerei Volotea, garantendo assistenza in caso di ritardi e cancellazioni.
Come specificato nella brochure ufficiale Volotea sui diritti dei passeggeri chi subisce disagi ha diritto a:
- pasti e bevande in aeroporto, commisurati all’attesa;
- alloggio e trasporto da/per l’hotel, se il volo viene rinviato al giorno successivo;
- due telefonate o l’invio di due e-mail gratuite;
- cambio gratuito del volo o rimborso del biglietto in caso di cancellazione o ritardo di almeno cinque ore;
- possibilità di richiedere un voucher valido un anno se si rinuncia al viaggio.
Le richieste possono essere inviate attraverso il modulo ufficiale.
Come affrontare lo sciopero aerei Volotea
Per ridurre i disagi del 26 settembre 2025, i passeggeri dovrebbero:
- controllare spesso lo stato del volo sul sito ufficiale Volotea;
- conservare tutte le ricevute delle spese extra, utili per eventuali rimborsi;
- arrivare in aeroporto con anticipo, anche se il volo risulta in ritardo;
- contattare il servizio clienti per cambio prenotazione o richiesta di rimborso.
Continua a leggere: Sciopero aerei 26 settembre 2025 voli garantiti Enac