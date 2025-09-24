SCIOPERI

Quali sono i diritti dei passeggeri per possibili ritardi e cancellazione dei voli

Sciopero aerei Volotea, venerdì 26 settembre 2025 di 24 ore che coinvolgerà tutto il personale navigante e di terra della compagnia aerea.

La protesta, organizzata dalla Uiltrasporti, avrà inevitabili conseguenze sui voli in tutta Italia con il suo punto centrale nei presidi negli aeroporti di Napoli e Palermo.

I motivi dello sciopero aerei

La Uiltrasporti denuncia anni di mancato riconoscimento dei diritti dei lavoratori e l’assenza di un contratto collettivo.

Secondo il sindacato, Volotea impone condizioni unilaterali che hanno provocato povertà salariale e peggioramento della qualità della vita del personale.

Nonostante i risultati economici positivi in Italia, la compagnia non avrebbe aperto alcun tavolo di confronto.

Da qui la decisione di proclamare uno sciopero aerei Volotea di 24 ore, che mira a ottenere il riconoscimento della rappresentanza sindacale e diritti contrattuali equi.

Aeroporti coinvolti nello sciopero aerei Volotea

Lo sciopero aerei Volotea del 26 settembre 2025 avrà i presidi principali negli aeroporti di Napoli e Palermo, due hub strategici per la compagnia.

Tuttavia, disagi e cancellazioni di voli Volotea sono attesi anche negli altri aeroporti italiani, con possibili ripercussioni su collegamenti nazionali e internazionali.

I passeggeri sono invitati a monitorare costantemente lo stato del proprio volo sul portale ufficiale e a controllare e-mail e SMS per aggiornamenti in tempo reale.

Diritti dei passeggeri durante lo sciopero aerei Volotea

Il Regolamento (CE) n. 261/2004 tutela i viaggiatori anche durante uno sciopero aerei Volotea, garantendo assistenza in caso di ritardi e cancellazioni.

Come specificato nella brochure ufficiale Volotea sui diritti dei passeggeri chi subisce disagi ha diritto a:

pasti e bevande in aeroporto, commisurati all’attesa;

in aeroporto, commisurati all’attesa; alloggio e trasporto da/per l’hotel , se il volo viene rinviato al giorno successivo;

, se il volo viene rinviato al giorno successivo; due telefonate o l’invio di due e-mail gratuite;

gratuite; cambio gratuito del volo o rimborso del biglietto in caso di cancellazione o ritardo di almeno cinque ore;

in caso di cancellazione o ritardo di almeno cinque ore; possibilità di richiedere un voucher valido un anno se si rinuncia al viaggio.

Le richieste possono essere inviate attraverso il modulo ufficiale.

Come affrontare lo sciopero aerei Volotea

Per ridurre i disagi del 26 settembre 2025, i passeggeri dovrebbero:

controllare spesso lo stato del volo sul sito ufficiale Volotea;

sul sito ufficiale Volotea; conservare tutte le ricevute delle spese extra, utili per eventuali rimborsi;

delle spese extra, utili per eventuali rimborsi; arrivare in aeroporto con anticipo , anche se il volo risulta in ritardo;

, anche se il volo risulta in ritardo; contattare il servizio clienti per cambio prenotazione o richiesta di rimborso.

Continua a leggere: Sciopero aerei 26 settembre 2025 voli garantiti Enac