Trenitalia, treni garantiti sciopero 12 dicembre 2025: Frecciarossa, Intercity e Regionali
Ecco come verificare se il treno è garantito e come ottenere cambio biglietto e rimborso
Lo sciopero treni previsto per il 12 dicembre 2025 coinvolgerà Trenitalia, Frecciarossa, Intercity e treni regionali e si svolgerà dalle ore 00:01 alle ore 21:00 di venerdì 12 dicembre 2025.
La circolazione ferroviaria sarà ridotta, con cancellazioni e possibili ritardi, ma saranno comunque attivi i treni garantiti Trenitalia, indispensabili per assicurare i servizi minimi essenziali.
Vediamo i treni garantiti Trenitalia, Frecciarossa, Intercity e regionali per pianificare gli spostamenti ed evitare disagi.
Trenitalia: treni garantiti durante lo sciopero
Durante lo sciopero treni, Trenitalia assicurerà solo alcuni collegamenti, come previsto dalla normativa sui servizi pubblici essenziali:
- Treni regionali garantiti: saranno operativi nelle fasce orarie protette 06:00–09:00 e 18:00–21:00, così da tutelare pendolari e studenti.
- Intercity garantiti: sarà attivo un numero limitato di corse a media e lunga percorrenza.
- Frecciarossa garantiti: sulla rete Alta Velocità Trenitalia predisporrà un elenco di collegamenti essenziali.
Gli elenchi completi dei treni garantiti Frecciarossa, Intercity e regionali sono disponibili sul sito ufficiale Trenitalia – Treni garantiti in caso di sciopero.
Come verificare se il tuo treno Trenitalia è garantito
Per sapere se il proprio treno circolerà durante lo sciopero è necessario:
- consultare la sezione dedicata ai treni garantiti sul sito Trenitalia.com;
- monitorare lo stato dei treni tramite l’App Trenitalia e il servizio ViaggiaTreno;
- verificare eventuali aggiornamenti pubblicati nelle ore precedenti allo sciopero.
Rimborso e cambio biglietto treno
In caso di sciopero, i viaggiatori Trenitalia che non possono partire hanno diritto a:
- Frecciarossa e Intercity: si può richiedere il rimborso integrale senza penali fino all’orario di partenza del treno, oppure usufruire del servizio Smart Refund per una gestione più rapida della pratica.
- Treni regionali: è previsto il rimborso integrale, senza trattenute, se la richiesta è fatta entro le 23:59 del giorno precedente lo sciopero (fatto salvo il caso in cui il treno venga cancellato); la domanda può essere presentata dal momento dell’annuncio dello sciopero fino a tale termine, con possibilità di richiedere il rimborso tramite web form, biglietteria o moduli specifici.
