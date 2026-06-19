SCIOPERI

Orari dello sciopero e lista dei treni garantiti

Sciopero treni in Sardegna il 23 giugno. Martedì 23 giugno 2026 è previsto uno sciopero treni in Sardegna che potrà avere conseguenze sulla circolazione dei collegamenti regionali Trenitalia nell’isola.

L’agitazione riguarda il personale equipaggi della società Trenitalia DOR Sardegna ed è stata proclamata dalle sigle sindacali OSR ORSA Ferrovie e FAST-Confsal.

Lo sciopero treni avrà una durata di 8 ore, dalle 9:01 alle 17:00.

Sciopero treni 23 giugno: gli orari

Lo sciopero treni del personale Trenitalia in Sardegna sarà in vigore:

dalle ore 9:01 alle ore 17:00 di martedì 23 giugno 2026

I treni regionali potranno subire cancellazioni, ritardi, limitazioni di percorso o modifiche al programma di circolazione.

Possibili variazioni al servizio possono verificarsi anche prima dell’inizio ufficiale dello sciopero e dopo la sua conclusione, a causa della riorganizzazione della circolazione ferroviaria.

Treni garantiti in Sardegna durante lo sciopero treni

Il 23 giugno 2026 cade di martedì, quindi è un giorno feriale. Per questo motivo, durante lo sciopero treni si applicano le fasce di garanzia previste nei giorni feriali.

Le fasce orarie con servizi minimi garantiti sono:

dalle 6:00 alle 9:00

dalle 18:00 alle 21:00

Attenzione però: non tutti i treni in partenza in queste fasce sono automaticamente garantiti. I servizi minimi garantiti sono individuati per numero di treno e orario effettivo di partenza.

Per sapere se il proprio collegamento sarà effettuato, è necessario consultare l’elenco dei treni garantiti in Sardegna nei giorni feriali.

Quali treni sono a rischio cancellazione

Durante lo sciopero treni del 23 giugno, i collegamenti regionali Trenitalia in Sardegna più a rischio sono quelli programmati nella fascia compresa tra le 9:01 e le 17:00.

Disagi, cancellazioni o modifiche possono interessare anche i treni previsti a ridosso dell’inizio e della fine dell’agitazione, in particolare nelle ore immediatamente precedenti le 9:01 e dopo le 17:00.

Chi deve spostarsi in treno nella giornata dello sciopero dovrebbe quindi verificare il proprio collegamento prima di raggiungere la stazione.

Fasce garantite Trenitalia in caso di sciopero treni

In caso di sciopero treni del trasporto regionale, Trenitalia prevede servizi minimi garantiti nelle fasce di maggiore frequentazione.

Nei giorni feriali le fasce garantite sono:

6:00–9:00

18:00–21:00

Nei giorni festivi le fasce garantite sono:

7:00–10:00

18:00–21:00

Poiché lo sciopero del 23 giugno si svolge di martedì, i viaggiatori devono fare riferimento alle fasce e all’elenco dei treni garantiti dei giorni feriali.

Cosa controllare prima di partire

Chi deve viaggiare in Sardegna martedì 23 giugno dovrebbe controllare con attenzione il proprio treno prima di recarsi in stazione.

È consigliabile verificare:

il numero del treno ;

; l’ orario effettivo di partenza ;

; la presenza del collegamento nell’elenco dei treni garantiti ;

; gli aggiornamenti sui canali digitali Trenitalia ;

; le comunicazioni in stazione, presso biglietterie e personale di assistenza.

In caso di viaggio non urgente, è preferibile evitare la fascia dello sciopero treni, compresa tra le 9:01 e le 17:00.

Sciopero treni 23 giugno in Sardegna: riepilogo

Data: martedì 23 giugno 2026

martedì 23 giugno 2026 Regione: Sardegna

Sardegna Servizio interessato: treni regionali Trenitalia

treni regionali Trenitalia Personale coinvolto: equipaggi Trenitalia DOR Sardegna

equipaggi Trenitalia DOR Sardegna Sigle sindacali: OSR ORSA Ferrovie e FAST-Confsal

OSR ORSA Ferrovie e FAST-Confsal Durata: 8 ore

8 ore Orario sciopero: 9:01–17:00

9:01–17:00 Fasce garantite feriali: 6:00–9:00 e 18:00–21:00

6:00–9:00 e 18:00–21:00 Treni garantiti: solo quelli presenti nell’elenco ufficiale per numero e orario di partenza

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