Trenitalia sciopero 11 giugno, lista treni garantiti
Orari, fasce garantite e info
Trenitalia ha pubblicato la lista dei treni garantiti in vista dello sciopero treni in programma dalle ore 3:00 di giovedì 11 giugno alle ore 2:00 di venerdì 12 giugno 2026. La protesta coinvolge il personale del Gruppo FS Italiane, Trenitalia, Italo e Trenord e potrebbe comportare cancellazioni o variazioni alla circolazione ferroviaria.
Secondo quanto comunicato da Trenitalia, lo sciopero potrebbe avere ripercussioni anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dell’agitazione sindacale.
Sciopero treni 11 giugno: gli orari
Lo sciopero nazionale del settore ferroviario inizierà alle ore 3:00 di giovedì 11 giugno e terminerà alle ore 2:00 di venerdì 12 giugno. Durante la protesta potranno verificarsi modifiche ai servizi Alta Velocità, Intercity e Regionali.
Treni garantiti Trenitalia durante lo sciopero dell’11 giugno
Per limitare i disagi ai viaggiatori, Trenitalia assicura i servizi minimi previsti dalla normativa sugli scioperi nel trasporto ferroviario.
La lista completa dei treni garantiti è disponibile nella Tabella A pubblicata dalla compagnia:
https://www.trenitalia.com/content/dam/trenitalia/allegati/info/treni-garantiti/TABELLA_A_Treni_garantiti_DPLH.pdf
L’elenco comprende i collegamenti nazionali garantiti durante lo sciopero.
Treni regionali garantiti
Per il trasporto regionale sono previste le consuete fasce di garanzia nei giorni feriali:
- dalle 6:00 alle 9:00;
- dalle 18:00 alle 21:00.
In queste fasce saranno assicurati i servizi essenziali previsti a livello regionale.
Cosa succede ai treni già in viaggio
I treni che si trovano in viaggio all’inizio dello sciopero raggiungono la destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’avvio della protesta. Trascorso tale termine, il convoglio può terminare la corsa in una stazione precedente.
Dove consultare gli aggiornamenti
Le informazioni sui treni garantiti e sugli eventuali cambiamenti alla circolazione sono disponibili sul sito di Trenitalia:
https://www.trenitalia.com/it/informazioni/treni-garantiti-incasodisciopero.html
I viaggiatori possono inoltre verificare lo stato del proprio treno tramite l’app ufficiale, le biglietterie e i canali di assistenza della compagnia.
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