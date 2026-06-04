SCIOPERI

Orari, fasce garantite e info

Trenitalia ha pubblicato la lista dei treni garantiti in vista dello sciopero treni in programma dalle ore 3:00 di giovedì 11 giugno alle ore 2:00 di venerdì 12 giugno 2026. La protesta coinvolge il personale del Gruppo FS Italiane, Trenitalia, Italo e Trenord e potrebbe comportare cancellazioni o variazioni alla circolazione ferroviaria.

Secondo quanto comunicato da Trenitalia, lo sciopero potrebbe avere ripercussioni anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dell’agitazione sindacale.

Sciopero treni 11 giugno: gli orari

Lo sciopero nazionale del settore ferroviario inizierà alle ore 3:00 di giovedì 11 giugno e terminerà alle ore 2:00 di venerdì 12 giugno. Durante la protesta potranno verificarsi modifiche ai servizi Alta Velocità, Intercity e Regionali.

Treni garantiti Trenitalia durante lo sciopero dell’11 giugno

Per limitare i disagi ai viaggiatori, Trenitalia assicura i servizi minimi previsti dalla normativa sugli scioperi nel trasporto ferroviario.

La lista completa dei treni garantiti è disponibile nella Tabella A pubblicata dalla compagnia:

https://www.trenitalia.com/content/dam/trenitalia/allegati/info/treni-garantiti/TABELLA_A_Treni_garantiti_DPLH.pdf

L’elenco comprende i collegamenti nazionali garantiti durante lo sciopero.

Treni regionali garantiti

Per il trasporto regionale sono previste le consuete fasce di garanzia nei giorni feriali:

dalle 6:00 alle 9:00;

dalle 18:00 alle 21:00.

In queste fasce saranno assicurati i servizi essenziali previsti a livello regionale.

Cosa succede ai treni già in viaggio

I treni che si trovano in viaggio all’inizio dello sciopero raggiungono la destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’avvio della protesta. Trascorso tale termine, il convoglio può terminare la corsa in una stazione precedente.

Dove consultare gli aggiornamenti

Le informazioni sui treni garantiti e sugli eventuali cambiamenti alla circolazione sono disponibili sul sito di Trenitalia:

https://www.trenitalia.com/it/informazioni/treni-garantiti-incasodisciopero.html

I viaggiatori possono inoltre verificare lo stato del proprio treno tramite l’app ufficiale, le biglietterie e i canali di assistenza della compagnia.

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