Il 23 maggio 2025 è previsto uno sciopero treni nazionale del personale del Gruppo FS, che coinvolge Trenitalia, Tper e Trenord con treni garantiti da Trenitalia.

Lo sciopero treni avrà una durata di 22 ore, dalle ore 1:00 alle ore 23:59 di venerdì, e potrà comportare cancellazioni, variazioni e ritardi su tutta la rete ferroviaria.

Vediamo quali sono i treni garantiti durante lo sciopero, ovvero quei servizi minimi assicurati per legge e approvati dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge 146/1990.

Treni garantiti sciopero Trenitalia 23 maggio 2025

I treni garantiti sono i collegamenti ferroviari che Trenitalia assicura durante uno sciopero, per garantire la mobilità essenziale dei passeggeri.

In particolare, durante lo sciopero nei giorni feriali, vengono garantiti alcuni treni nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, cioè, dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00

Treni garantiti sciopero Trenitalia Frecciarossa Intercity

Per quanto riguarda i treni Trenitalia, sono garantiti durante lo sciopero soltanto quelli indicati nella Tabella pubblicata da Trenitalia, che include le Frecciarossa, Intercity Giorno e Intercity Notte. Si tratta di treni programmati per assicurare collegamenti essenziali tra le principali città italiane.

Il documento completo è consultabile al seguente link ufficiale.

È importante sottolineare che, in caso di sciopero nazionale per il rinnovo del contratto collettivo, come in questo caso, vengono garantiti solo i treni espressamente indicati in quella tabella. Nessun altro treno a lunga percorrenza è assicurato.

Sciopero treni Regionali garantiti da Trenitalia

Per i treni reglionali, Trenitalia e Trenitalia Tper assicurano la circolazione di treni garantiti nelle fasce di punta, con orari che variano leggermente nei giorni festivi:

feriali : dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00

: dalle e dalle festivi: dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00

Per conoscere nel dettaglio i treni garantiti regione per regione, Trenitalia mette a disposizione una pagina di ricerca aggiornata e completa.

Cosa succede ai treni già in viaggio durante lo sciopero?

Un’altra informazione utile riguarda i treni che sono già in viaggio al momento dell’inizio dello sciopero (ore 1:00).

Questi treni possono proseguire solo se la loro destinazione è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione.

Trascorso tale limite, i convogli possono essere fermati in una stazione intermedia e non raggiungere la destinazione finale.

Rimborso e modifica biglietto del treno durante lo sciopero

I viaggiatori che non intendono più partire a causa dello sciopero possono richiedere il rimborso:

Per i treni Intercity e Frecce : fino all’orario di partenza del treno prenotato

: fino all’orario di partenza del treno prenotato Per i treni regionali: entro le ore 24:00 del giorno precedente lo sciopero

In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio alle stesse condizioni, compatibilmente con la disponibilità dei posti.

