Il 3 ottobre 2025 i voli aerei in Italia sono fortemente condizionati dallo sciopero generale nazionale di 24 ore che coinvolgerà sia il settore pubblico sia quello privato.

Secondo le comunicazioni ufficiali, negli aeroporti italiani potranno verificarsi voli cancellati e ritardi, con inevitabili disagi per i passeggeri.

Sciopero 3 ottobre 2025: voli garantiti ENAC

L’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ricorda che durante gli scioperi, per i voli, vengono garantite le cosiddette fasce orarie di tutela: Voli garantiti ENAC dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

In queste fasce i voli devono comunque essere effettuati. Al di fuori di tali orari, invece, è possibile che i passeggeri subiscano cancellazioni e ritardi anche significativi.

Informazioni sui voli durante lo sciopero del 3 ottobre

I viaggiatori che devono volare venerdì 3 ottobre 2025 sono invitati a verificare con attenzione lo stato della propria prenotazione. Le informazioni utili possono essere ottenute:

contattando la compagnia aerea di riferimento ,

, consultando il sito ufficiale dell’aeroporto di partenza nella sezione voli in tempo reale,

rivolgendosi alle agenzie di viaggio presso cui è stato acquistato il biglietto.

Disagi nei servizi in aeroporto

Oltre ai possibili voli cancellati e in ritardo, lo sciopero del 3 ottobre 2025 potrebbe comportare rallentamenti anche nei servizi aeroportuali come check-in, controlli di sicurezza e assistenza a terra. L’agitazione sindacale infatti riguarda l’intero comparto, pubblico e privato.

Compagnie aeree coinvolte nello sciopero del 3 ottobre 2025

Lo sciopero del 3 ottobre 2025 non riguarda soltanto i servizi aeroportuali, ma anche l’operatività delle compagnie aeree. ITA Airways ha già comunicato la cancellazione di 22 voli nazionali, mentre

Ryanair ha annunciato modifiche agli aeroporti di partenza e arrivo per numerosi collegamenti da e per l’Italia. Anche altre compagnie potrebbero subire ritardi e variazioni, motivo per cui è fondamentale controllare con attenzione lo stato del proprio volo. I passeggeri devono affidarsi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali delle compagnie per conoscere aggiornamenti, eventuali riprotezioni e possibilità di rimborso.

Consigli per i passeggeri

Per ridurre i disagi dovuti allo sciopero del 3 ottobre 2025, si raccomanda ai viaggiatori di:

verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto,

presentarsi con anticipo, tenendo conto di possibili rallentamenti ai controlli,

monitorare costantemente gli aggiornamenti sul sito della compagnia aerea o dell’aeroporto.

