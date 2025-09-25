Sciopero voli aerei Wizz Air 26 settembre 2025
Stop nazionale di 24 ore per piloti e assistenti di volo, tutti i dettagli
Sciopero voli aerei Wizz Air venerdì 26 settembre 2025, di 24 ore, che coinvolge piloti e assistenti di volo.
Lo sciopero aerei, proclamato dalla Filt-Cgil, si estenderà per l’intera giornata, dalle 00.00 alle 24.00, e potrebbe provocare voli cancellati e ritardi in numerosi aeroporti italiani.
Il nuovo sciopero voli aerei Wizz Air segue quello del 6 settembre 2025, segnalando una vertenza sindacale ancora irrisolta e destinata a incidere sui collegamenti nazionali e internazionali.
Sciopero voli aerei Wizz Air 26 settembre 2025: motivazioni
Secondo la Filt-Cgil nazionale, lo sciopero voli aerei Wizz Air del 26 settembre nasce dalla mancata risoluzione di criticità già denunciate nel precedente sciopero.
Tra le ragioni principali:
- Trattamento economico rivisto unilateralmente: il personale navigante denuncia modifiche ai compensi senza consultazione sindacale.
- Tutela della salute e sicurezza: richiesta di procedure chiare e di un confronto costante sulle condizioni di lavoro e sui turni.
- Gestione dei voli da e per Tel Aviv: la situazione geopolitica in Medio Oriente richiede garanzie specifiche per i collegamenti con Israele.
La Filt-Cgil sottolinea che senza un accordo formale su questi punti lo sciopero voli aerei resterà l’unico strumento di pressione.
Sciopero aerei Wizz Air 26 settembre 2025: orari e modalità per i voli
Lo sciopero voli aerei del 26 settembre 2025 durerà 24 ore, dalle 00:00 alle 24:00, e coinvolgerà piloti e assistenti di volo della compagnia Wizz Air Malta Limited.
Lo stop interesserà voli nazionali e internazionali, con cancellazioni e ritardi che potrebbero generare forti disagi.
Come previsto dalla legge, saranno garantiti alcuni voli essenziali, come quelli di prima mattina o legati a emergenze sanitarie. Tuttavia, la maggior parte delle rotte programmate potrà subire variazioni.
Consigli ai passeggeri per il giorno dello sciopero voli aerei
Chi deve volare il 26 settembre 2025 con Wizz Air è invitato a controllare attentamente lo stato del proprio volo.
Le raccomandazioni principali sono:
- Verificare notifiche via e-mail o SMS inviate dalla compagnia aerea.
- Monitorare il sito ufficiale e l’app mobile per eventuali aggiornamenti in tempo reale.
- Presentarsi in aeroporto con largo anticipo per gestire eventuali cambiamenti.
- Valutare rimborso o riprotezione secondo il Regolamento CE 261/2004, che tutela i passeggeri in caso di sciopero.
Continua a leggere: Sciopero aerei 26 settembre 2025 voli garantiti Enac