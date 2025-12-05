SCIOPERI

Lo sciopero voli aerei del 17 dicembre coinvolge Enav, compagnie e handling: ecco aeroporti interessati, servizi garantiti e orari tutelati.

Lo sciopero voli aerei del 17 dicembre coinvolge numerosi aeroporti italiani, diverse compagnie e più categorie di personale, con effetti rilevanti su chi viaggerà nel periodo immediatamente precedente alle festività natalizie.

L’agitazione è stata confermata per la fascia oraria compresa tra le 13 e le 17, e interessa vari settori dell’aviazione. Inoltre, l’evento arriva in un momento di grande traffico, quindi richiede particolare attenzione da parte dei passeggeri.

L’appuntamento con lo sciopero cade infatti a ridosso di una delle settimane più movimentate dell’anno e riguarda dipendenti di strutture operative differenti.

L’invito rivolto ai viaggiatori è quello di monitorare con continuità aggiornamenti e avvisi, così da ridurre eventuali disagi.

Aeroporti e personale coinvolti nello sciopero voli aerei

Mercoledì 17 dicembre, dalle 13 alle 17, si fermeranno i dipendenti di Enav, insieme al personale navigante di Vueling ed easyJet, comprendendo piloti e assistenti di volo.

Inoltre, incrocerà le braccia il personale di terra di Air France, KLM e della compagnia ITA Airways. Questa combinazione rende lo sciopero voli aerei particolarmente significativo, perché coinvolge sia attività operative sia componenti di navigazione che incidono sulla regolarità dei collegamenti.

La protesta include anche il personale di Techno Sky, società del gruppo Enav, per il comprensorio Sicilia. Lo sciopero durerà quattro ore e sarà in vigore nella stessa fascia oraria, dalle 13 alle 17.

Parallelamente, parteciperanno anche i lavoratori delle aziende di handling associate ad Assohandlers, operanti nei principali scali del Paese. Tra queste figurano Airport Handling (Linate, Malpensa), Aviapartner (Linate, Malpensa, Torino, Verona, Bologna, Ciampino, Fiumicino, Palermo, Catania, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Crotone), Aviation Services (Bologna, Cuneo, Catania, Ciampino, Fiumicino, Napoli, Salerno, Venezia), BGY International Services (Bergamo), Gestione Aeroporto Pantelleria, GH Italia, Sagat Handling (Torino), Sogaerdyn (Cagliari), Swissport (Linate, Fiumicino) e Toscana Aeroporti Handling. La presenza di molte aziende rende l’impatto potenziale più ampio perché coinvolge attività essenziali per l’assistenza ai voli.

Compagnie interessate dallo sciopero voli aerei

La partecipazione del personale di compagnie aeree come Vueling, easyJet, Air France, KLM e ITA Airways comporta possibili modifiche operative per voli nazionali e internazionali. Di conseguenza, i passeggeri potrebbero imbattersi in ritardi o cancellazioni nella fascia oraria interessata. Tuttavia, la presenza delle fasce di tutela offre un margine di protezione utile a mantenere una parte dell’operatività.

Come ricorda Enac, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 i voli devono essere effettuati perché rientrano nelle fasce garantite previste dalla normativa italiana sugli scioperi nel settore trasporti. Inoltre, ogni compagnia pubblicherà gli elenchi aggiornati dei collegamenti assicurati, così da fornire ai viaggiatori un riferimento costante.

È consigliabile controllare con regolarità gli avvisi ufficiali e verificare la situazione del proprio volo con anticipo.

Voli aerei garantiti durante lo sciopero voli aerei

Le fasce orarie di tutela rappresentano uno degli elementi centrali per chi deve viaggiare durante lo sciopero voli aerei. Garantiscono l’operatività dei voli considerati essenziali.

Pertanto, le due finestre protette 7:00-10:00 e 18:00-21:00 assicurano il rispetto minimo dei collegamenti stabiliti. In queste ore, il servizio aereo deve essere comunque garantito.

Inoltre, il sito di Enac fornisce l’elenco dei voli operativi, indispensabile per avere un quadro preciso della situazione nel corso dell’agitazione.

Si raccomanda infine di verificare con attenzione eventuali modifiche a orari o gate direttamente presso gli aeroporti o tramite i canali ufficiali della compagnia di riferimento.

Questa pratica aiuta a ridurre gli inconvenienti e permette di affrontare il viaggio con maggiore organizzazione.

