SCIOPERI

Sciopero treni Trenord tra lunedì 7 e martedì 8 settembre 2026. Saranno giornate complesse per chi viaggia sui treni Trenord in Lombardia.

Lo sciopero parte alle 21:18 di lunedì 7 settembre. La chiusura è prevista alle 21:00 di martedì 8 settembre.

Durante quelle ore la circolazione potrà subire ritardi, cancellazioni e variazioni.

Sciopero Trenord 7 e 8 settembre: gli orari

Lunedì 7 settembre viaggeranno i treni con partenza prevista entro le 21:18 e con arrivo alla destinazione finale entro le 22:18.

Per martedì 8 settembre, invece, saranno assicurati i collegamenti inseriti nella lista dei Servizi Minimi Garantiti.

Chi ha già un biglietto dovrebbe quindi controllare il numero della propria corsa e non affidarsi soltanto all’orario di partenza.

Treni garantiti Trenord: le fasce protette

I servizi minimi garantiti sono previsti nelle consuete fasce di maggiore affluenza dei giorni feriali.

La prima va dalle 6:00 alle 9:00.

La seconda dalle 18:00 alle 21:00.

Trenord ha pubblicato l’elenco dei treni garantiti. Permette ai viaggiatori di verificare in anticipo quali corse resteranno operative durante lo sciopero.

Le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale Trenord, nella pagina dedicata agli scioperi e ai servizi minimi.

Malpensa Express, previsti bus in caso di cancellazioni

Un’attenzione particolare riguarda i collegamenti con Malpensa Aeroporto.

Se i treni del servizio aeroportuale saranno cancellati, Trenord prevede bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per la linea RE54.

Per questo collegamento, gli autobus in partenza da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa 1.

Sono previsti bus anche tra Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50.

Cosa controllare prima di partire

Prima di andare in stazione è consigliabile verificare la situazione in tempo reale sul sito o sull’App Trenord.

La compagnia invita inoltre i passeggeri a prestare attenzione agli annunci nelle stazioni e alle informazioni mostrate sui monitor.

Chi viaggia durante lo sciopero Trenord del 7 e 8 settembre dovrebbe controllare la propria corsa nelle ore immediatamente precedenti alla partenza. Ritardi, cancellazioni o variazioni possono infatti modificare il programma di viaggio.

Il controllo è ancora più importante per chi deve raggiungere l’aeroporto, ha coincidenze ravvicinate oppure utilizza più linee regionali. In questi casi è utile valutare in anticipo un percorso alternativo, soprattutto nelle ore centrali della giornata di martedì.

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