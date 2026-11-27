SCIOPERI

Lo sciopero Trenord del 4 dicembre 2026 potrà causare ritardi e cancellazioni dei treni regionali.

La protesta durerà 24 ore . Coinvolgerà anche la serata di giovedì 3 dicembre.

Trenord ha comunicato quali treni garantiti durante lo sciopero. Collegamenti sostitutivi sono previsti in caso di cancellazione dei treni diretti all’aeroporto di Malpensa.

Sciopero Trenord 4 dicembre: gli orari

Lo sciopero inizierà alle ore 21 di giovedì 3 dicembre. Terminerà alle ore 21 di venerdì 4 dicembre 2026. Per la serata di giovedì, Trenord precisa che viaggeranno i treni con partenza prevista dall’orario ufficiale entro le 21 e arrivo alla destinazione finale entro le 22. Entrambe le condizioni devono essere rispettate. Attenzione, quindi, anche all’orario di arrivo del proprio treno, non soltanto a quello di partenza.

Treni garantiti il 4 dicembre: dove trovare l’elenco

Venerdì 4 dicembre viaggeranno i treni compresi nella lista dei servizi minimi garantiti. L’elenco dei treni garantiti è disponibile sul sito ufficiale di Trenord. C’è la sezione dedicata alle informazioni in caso di sciopero.

Chi deve viaggiare può consultare la lista prima di uscire di casa. Conviene verificare sia il treno di andata sia quello previsto per il rientro, soprattutto se si viaggia durante la giornata di venerdì.

Sciopero Trenord: treni per Malpensa e autobus sostitutivi

Attenzione ai treni per l’aeroporto di Malpensa. In caso di cancellazione dei treni Trenord ha previsto autobus sostitutivi. Sono senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto, per la linea RE54, e tra Stabio e Malpensa Aeroporto, per il collegamento S50.

A Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Chi ha un volo in programma può tenere conto di questa alternativa nell’organizzazione del viaggio verso l’aeroporto, prevedendo un margine di tempo.

Come controllare la circolazione dei treni in tempo reale

Durante lo sciopero Trenord gli aggiornamenti dei treni saranno pubblicati sul sito e sull’app.

Trenord invita i viaggiatori a prestare attenzione agli annunci sonori nelle stazioni e alle informazioni riportate sui monitor. Prima della partenza è consigliabile controllare nuovamente lo stato del proprio treno, anche dopo aver consultato l’elenco dei treni garantiti.