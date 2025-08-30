Sciopero Trenord 4 e 5 settembre 2025: treni garantiti
I dettagli dello sciopero con orari, treni garantiti e bus sostitutivi per Malpensa
Sciopero treni Trenord dalle ore 21:00 di giovedì 4 settembre alle ore 18:00 di venerdì 5 settembre 2025.
Lo sciopero treni Trenord del 4 e 5 settembre 2025 rischia di creare forti disagi ai pendolari lombardi e ai viaggiatori diretti verso l’aeroporto di Malpensa.
Lo sciopero treni, indetto dal sindacato SGB, coinvolgerà il servizio treni Trenord Regionale, Suburbano, Aeroportuale e di Lunga Percorrenza.
Secondo quanto comunicato da Trenord, lo sciopero treni inizierà alle ore 21:00 di giovedì 4 settembre e terminerà alle ore 18:00 di venerdì 5 settembre 2025.
Sciopero Trenord: orari e treni garantiti
Nella giornata di sciopero di giovedì 4 settembre 2025 circoleranno solo i treni con partenza prevista entro le ore 21:00, a condizione che raggiungano la destinazione finale entro le ore 22:00. Tutti i convogli successivi saranno soggetti a cancellazioni o variazioni.
Il giorno più critico per lo sciopero treni sarà venerdì 5 settembre. In base alla normativa sugli scioperi nel trasporto ferroviario, per Trenord sono previste due fasce di garanzia:
- Mattina dalle ore 6:00 alle ore 9:00 viaggeranno esclusivamente i treni presenti nella lista dei treni garantiti Trenord, consultabile sul sito ufficiale.
- Pomeriggio dopo le 18:00 il servizio dei treni Trenord riprenderà progressivamente la normale circolazione.
Nelle ore comprese tra le 9:00 e le 18:00, invece, i treni potranno subire sospensioni, ritardi e cancellazioni.
Collegamenti aeroportuali e bus sostitutivi per Malpensa
Lo sciopero treni Trenord interesserà anche i collegamenti ferroviari da e per l’aeroporto di Milano Malpensa. In caso di cancellazione dei treni, Trenord ha predisposto servizi sostitutivi su gomma senza fermate intermedie:
- Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto (Malpensa Express). Gli autobus partiranno da via Paleocapa 1, a pochi passi dalla stazione.
- Stabio – Malpensa Aeroporto, in sostituzione della linea S50.
Si consiglia di verificare in tempo reale la circolazione tramite l’app Trenord o il sito ufficiale www.trenord.it
Continua a leggere: Trenitalia, treni garantiti sciopero 4 e 5 settembre 2025: Frecciarossa, Intercity e Regionali