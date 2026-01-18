SCIOPERI

Sciopero Trenord il 2 febbraio 2026: la mobilitazione proclamata da ORSA Ferrovie mette a rischio la circolazione dei treni regionali in tutta la Lombardia.

L’agitazione, della durata complessiva di 23 ore, potrebbe causare cancellazioni e variazioni di servizio, soprattutto fuori dalle fasce di garanzia previste dalla normativa sugli scioperi nel settore ferroviario.

Sciopero Trenord 2 febbraio 2026: orari e durata

Lo sciopero Trenord del 2 febbraio 2026 riguarda tutto il personale dipendente di Trenord ed è la terza azione di protesta dall’inizio dell’anno. La proclamazione è stata effettuata dalla sigla sindacale ORSA Ferrovie.

Personale addetto alla circolazione dei treni: sciopero dalle ore 03:00 del 2 febbraio alle ore 02:00 del 3 febbraio 2026. Per il restante personale l’astensione dal lavoro riguarda l’intera prestazione del 2 febbraio.

Sciopero Trenord 2 febbraio 2026: treni garantiti e fasce di garanzia

Durante lo sciopero Trenord del 2 febbraio 2026 il servizio sarà garantito solo nelle fasce orarie previste dalla normativa sugli scioperi. In quei periodi circoleranno esclusivamente i treni inseriti nell’elenco dei servizi garantiti.

Trenord renderà disponibile l’elenco ufficiale dei treni garantiti sul proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata alle informazioni in caso di sciopero. Al di fuori delle fasce di garanzia la circolazione dei treni regionali e suburbani potrà subire cancellazioni, limitazioni o modifiche di percorso.

Treni a rischio a Milano e in Lombardia

Lo sciopero Trenord del 2 febbraio 2026 riguarda tutti i servizi ferroviari regionali in Lombardia. Durante le ore non coperte dalle fasce di garanzia sono possibili cancellazioni e modifiche alla circolazione dei treni regionali e suburbani, in particolare sulle linee utilizzate dai pendolari diretti a Milano.

L’agitazione non interessa il trasporto pubblico locale milanese. Metropolitane, autobus e tram non rientrano nello sciopero e risultano regolarmente in servizio. Orari e modalità della protesta sono indicati anche sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che riporta lo sciopero tra quelli ufficialmente proclamati nel settore ferroviario.

Sciopero Trenord: rimborsi e soluzioni alternative

Chi decide di non partire a causa dello sciopero Trenord del 2 febbraio 2026 può chiedere il rimborso del biglietto secondo le regole previste per i treni regionali. Per i viaggiatori è previsto anche il rimborso in caso di corsa interrotta, mentre resta possibile viaggiare sul primo treno disponibile con caratteristiche analoghe, in base alla disponibilità dei posti.

Per ridurre i disagi è utile monitorare costantemente i canali ufficiali di Trenord, come il sito e l’app, dove vengono pubblicati aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione. Una pianificazione attenta degli spostamenti può aiutare a evitare attese prolungate in stazione durante le ore più critiche dello sciopero.

