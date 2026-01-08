SCIOPERI

Sciopero Trenord il 10 e 12 gennaio 2026: due giornate critiche per i trasporti in Lombardia, con treni garantiti e servizi minimi attivi.

Pendolari e viaggiatori devono fare i conti con possibili disagi diffusi sulla rete ferroviaria regionale, come confermato dagli avvisi ufficiali di Trenord.

Sciopero Trenord tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio 2026

Il primo stop è legato allo sciopero nazionale proclamato dai sindacati CUB Trasporti e SGB, in programma dalle 21:00 di venerdì 9 gennaio alle 21:00 di sabato 10 gennaio 2026. L’agitazione può incidere sulla circolazione dei treni regionali e suburbani in tutta la Lombardia.

Nella serata di venerdì 9 gennaio circolano i treni con partenza prevista entro le 21:00 e arrivo alla destinazione finale entro le 22:00. Oltre questi orari sono possibili cancellazioni o variazioni del servizio.

Treni garantiti e fasce di garanzia di sabato 10 gennaio

Sabato 10 gennaio, durante lo sciopero Trenord, entrano in vigore le fasce orarie di garanzia, previste dalla normativa sugli scioperi nel trasporto ferroviario. Durante queste finestre circolano esclusivamente i treni inseriti nella lista Servizi Minimi Garantiti.

Le fasce protette sono dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Al di fuori di questi orari, la circolazione dei treni Trenord non è assicurata e può subire riduzioni significative. Per questo motivo è consigliabile programmare gli spostamenti solo all’interno delle fasce di garanzia.

Malpensa Express e collegamenti aeroportuali il 10 gennaio

In caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale a causa dello sciopero Trenord, sono previsti bus sostitutivi senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Gli autobus partono da via Paleocapa 1.

Sono inoltre attivati collegamenti sostitutivi tra Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire la continuità del servizio sulla linea S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Sciopero Trenord di lunedì 12 gennaio 2026

Una seconda giornata di criticità è prevista lunedì 12 gennaio 2026, quando il sindacato ORSA ha proclamato uno sciopero Trenord dalle 03:00 del 12 gennaio alle 02:00 di martedì 13 gennaio. Anche in questo caso l’agitazione può avere ripercussioni sui servizi Regionali, Suburbani, Aeroportuali e su alcune corse di Lunga Percorrenza gestite da Trenord.

Restano valide le fasce di garanzia 06:00–09:00 e 18:00–21:00, durante le quali circolano esclusivamente i treni compresi nell’elenco ufficiale dei treni garantiti.

Bus per Malpensa anche il 12 gennaio

Se i treni aeroportuali non dovessero essere disponibili a causa dello sciopero, Trenord attiverà nuovamente bus sostitutivi diretti tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto, con partenza da via Paleocapa 1, e tra Stabio e Malpensa Aeroporto, per garantire il collegamento S50.

Informazioni utili per chi viaggia

Durante lo sciopero Trenord del 10 e 12 gennaio 2026 è importante controllare lo stato dei treni poco prima di partire. Gli aggiornamenti sulla circolazione sono disponibili in tempo reale sull’app ufficiale Trenord, oltre che tramite gli annunci sonori nelle stazioni e le informazioni sui monitor.

Per ridurre i disagi, Trenord invita a viaggiare nelle fasce orarie di garanzia, consultare l’elenco dei treni garantiti e considerare tempi di percorrenza più lunghi, soprattutto sulle linee più frequentate dai pendolari.

Il doppio sciopero Trenord di gennaio 2026 rappresenta uno dei momenti più delicati per la mobilità lombarda di inizio anno, con un impatto diretto su studenti, lavoratori e viaggiatori diretti verso l’aeroporto di Malpensa.