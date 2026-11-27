SCIOPERI

Lo sciopero treni Trenitalia il 4 dicembre 2026 potrà causare ritardi e cancellazioni.

La protesta nazionale del personale del Gruppo FS Italiane durerà 24 ore. Non tutti i treni si fermeranno. Chi ha già acquistato un biglietto può consultare gli elenchi dei treni garantiti oppure utilizzare la ricerca semplificata disponibile sul sito della compagnia ferroviaria.

Sciopero Trenitalia 4 dicembre: gli orari

Lo sciopero treni inizia alle ore 21 di giovedì 3 dicembre. Termina alle ore 21 di venerdì 4 dicembre 2026. La circolazione dei treni potrebbe subire variazioni anche prima dell’inizio dello sciopero e dopo la sua conclusione. Meglio quindi verificare gli ultimi aggiornamenti prima di raggiungere la stazione.

Treni garantiti il 4 dicembre: come funziona la ricerca semplice

Per chi viaggia con Frecce e Intercity, Trenitalia ha predisposto un elenco dei treni garantiti in formato PDF. In alternativa è possibile utilizzare il servizio online di ricerca semplificata dei treni garantiti.

Una volta individuato il proprio treno, basta aprire i dettagli della corsa per verificare se è garantita nei giorni feriali o festivi. Venerdì 4 dicembre valgono le garanzie previste per i giorni feriali.

Sciopero Trenitalia: elenco dei treni garantiti regionali

Per i treni regionali bisogna consultare gli elenchi dei servizi minimi garantiti, selezionando la regione di riferimento. Le fasce orarie generalmente previste nei giorni feriali sono dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Non tutti i treni in queste fasce sono necessariamente garantiti: occorre controllare le singole corse.

Possibili cancellazioni anche per autobus e FrecciaLink

Il 4 dicembre è previsto anche uno sciopero nazionale di 24 ore del personale delle imprese che applicano il contratto degli Autofertranvieri. Gli autobus inseriti nell’orario Trenitalia potranno subire variazioni o cancellazioni. Per i servizi FrecciaLink non sono previste fasce di garanzia.

Cosa fare se il proprio treno non è garantito

I treni assenti dagli elenchi dei treni garantiti non saranno necessariamente cancellati. In caso di modifiche o soppressioni, Trenitalia fornirà indicazioni sulle alternative disponibili, sul cambio del biglietto o sulla richiesta di rimborso.

Per seguire gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni si possono consultare l’app Trenitalia e la sezione Infomobilità del sito ufficiale oppure attivare le notifiche Smart Caring. Per assistenza è disponibile il numero verde gratuito 800 89 20 21.