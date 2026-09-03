SCIOPERI

Sciopero treni Trenitalia tra lunedì 7 e martedì 8 settembre 2026. Per chi deve partire in quelle ore, la domanda è soprattutto una: quali treni saranno garantiti?

Lo sciopero scatterà alle 21:18 di lunedì 7 settembre e andrà avanti fino alle 21:00 di martedì 8 settembre.

Durante questa finestra Frecciarossa, Intercity e regionali potranno subire cancellazioni o variazioni. Gli effetti, avverte Trenitalia, potrebbero farsi sentire anche prima dell’inizio ufficiale e dopo la conclusione dello sciopero.

Sciopero treni Trenitalia 7 e 8 settembre: gli orari

La protesta coinvolge il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Resta fuori il personale mobile del Regionale Trenitalia delle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano.

Per chi ha già acquistato un biglietto, il consiglio è di controllare la situazione della propria corsa poco prima di uscire di casa. L’orario previsto, da solo, non basta a sapere se il treno partirà.

Quali sono i treni garantiti Trenitalia

Per i collegamenti di media e lunga percorrenza Trenitalia ha pubblicato l’elenco dei treni garantiti in caso di sciopero. È il riferimento da consultare per verificare Frecce e Intercity che dovranno circolare anche durante l’agitazione.

L’elenco ufficiale è disponibile sul sito Trenitalia, nella pagina dedicata ai servizi minimi garantiti in caso di sciopero.

Le fasce garantite per i treni regionali

Per i regionali restano invece previste le fasce di maggiore frequentazione dei giorni feriali.

La prima va dalle 6:00 alle 9:00.

La seconda dalle 18:00 alle 21:00.

Sul sito Trenitalia è possibile consultare anche i servizi garantiti suddivisi per regione.

Cosa succede ai treni già partiti

I treni che si trovano già in viaggio all’inizio dello sciopero possono raggiungere la destinazione finale se questa è prevista entro un’ora dall’avvio dell’agitazione.

Trascorso quel limite, il viaggio potrebbe terminare in una stazione precedente.

Prima di andare in stazione è quindi utile controllare app, Infomobilità e canali ufficiali Trenitalia. Chi decide di rinunciare al viaggio può inoltre verificare le condizioni previste per rimborso o riprogrammazione del biglietto.

Per Frecce e Intercity, Trenitalia consente di chiedere il rimborso fino all’ora di partenza del treno prenotato. Per i regionali, invece, la richiesta può essere presentata fino alle 24:00 del giorno precedente lo sciopero. In alternativa, il viaggio può essere riprogrammato appena possibile, secondo disponibilità e condizioni di trasporto previste dall’operatore ferroviario.

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