SCIOPERI

Durante lo sciopero del 28 novembre 2025 Trenitalia garantisce i servizi essenziali, assicurando la circolazione durante lo sciopero treni che coinvolge il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Lo sciopero treni si svolge dalle 21:00 del 27 novembre alle 21:00 del 28 novembre 2025 e può causare cancellazioni, variazioni e modifiche al servizio anche prima e dopo l’orario ufficiale.

Treni garantiti nello sciopero treni

I treni garantiti a media e lunga percorrenza sono elencati nelle tabelle pubblicate sui canali ufficiali di Trenitalia.

Durante lo sciopero treni, Trenitalia assicura i collegamenti essenziali previsti dalla normativa.

Nel trasporto regionale, gestito da Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, restano attive le fasce orarie garantite:

6:00–9:00 e 18:00–21:00 nei giorni feriali.

L’elenco completo dei servizi garantiti per regione è disponibile nelle sezioni dedicate dei rispettivi siti. L’Orario ufficiale Trenitalia in versione digitale mostra i treni attivi, inclusi i servizi Frecciarossa, Intercity e Regionali.

Elenco treni garantiti.

Informazioni per i passeggeri e rimborsi

I passeggeri che decidono di non partire possono richiedere il rimborso secondo le condizioni previste durante lo sciopero treni.

Il rimborso è disponibile per Intercity e Frecce, fino all’orario di partenza e per i Regionali, fino alle 24:00 del giorno precedente.

È inoltre possibile riprogrammare il viaggio con condizioni simili, in base alla disponibilità dei posti.

Tutte le informazioni sono disponibili tramite l’App Trenitalia, la sezione Infomobilità, i siti trenord.it, trenitaliatper.it, il numero verde 800 89 20 21, le biglietterie e il personale di assistenza.

Servizi minimi garantiti durante lo sciopero

Durante lo sciopero treni, i convogli già in marcia al momento dell’inizio dell’agitazione raggiungono la destinazione finale se questa è raggiungibile entro un’ora dall’avvio dello sciopero. Oltre tale limite, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti.

Nei giorni feriali e festivi restano garantiti i treni della lunga percorrenza, mentre nel servizio regionale rimangono attivi i collegamenti essenziali nelle fasce: 6:00–9:00 e 18:00–21:00 (feriali); 7:00–10:00 e 18:00–21:00 (festivi).

Informazioni aggiornate sono disponibili tramite l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità, i siti trenord.it e trenitaliatper.it, il numero verde 800 89 20 21, nelle biglietterie e presso il personale di assistenza.

Leggi anche: Sciopero trasporti e logistica il 28 novembre 2025