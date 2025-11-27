SCIOPERI

Sciopero il 27 e 28 novembre 2025, con treni garantiti e voli garantiti nelle fasce orarie tutelate ma possibili cancellazioni e modifiche dei collegamenti nazionali.

La mobilitazione, proclamata dai principali sindacati di base per venerdì 28 novembre 2025, interesserà tutte le categorie pubbliche e private, generando ripercussioni su trasporto ferroviario, aereo e altri servizi. I primi disagi potrebbero manifestarsi già dalla sera di giovedì 27 novembre 2025.

Sciopero 27 e 28 novembre 2025: treni garantiti

Nel settore ferroviario, Trenitalia comunica che lo sciopero treni sarà in vigore dalle 21:00 del 27 novembre alle 20:59 del 28 novembre 2025. Sono stati pubblicati gli elenchi dei treni garantiti, consultabili qui: Trenitalia – Treni garantiti.

Per i treni regional saranno attivi i servizi essenziali previsti nei giorni feriali, quindi nelle fasce protette 6:00–9:00 e 18:00–21:00. E’ disponibile elenco completo dei treni garantiti regionali, suddiviso per territorio.

Anche Italo aderirà allo sciopero, dalle 21:00 del 27 alle 21:00 del 28 novembre, con possibili cancellazioni. La lista aggiornata dei treni garantiti Italo è disponibile qui: Italo – Treni garantiti.

Lo sciopero coinvolgerà anche Trenord, che ha pubblicato la lista aggiornata dei treni garantiti: Trenord – Treni garantiti.

Sciopero aerei 27 e 28 novembre 2025: voli garantiti

Nel trasporto aereo, l’ENAC ha individuato i voli garantiti che devono essere operati durante lo sciopero del 28 novembre 2025, consultabili nell’elenco ufficiale: ENAC – Voli garantiti 28 novembre 2025.

Le fasce di tutela durante lo sciopero aerei saranno attive dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00, periodo in cui i voli garantiti, compresi i charter, devono decollare regolarmente.

Servizi aggiuntivi coinvolti dallo sciopero trasporti

Lo sciopero del 27 e 28 novembre 2025 potrebbe interessare anche autostrade, servizi taxi e traghetti per le isole, con possibili limitazioni e rallentamenti. È quindi consigliabile pianificare gli spostamenti con anticipo e monitorare canali ufficiali.

