Sciopero: treni e voli garantiti il 27 e 28 novembre 2025
Elenco dei treni e dei voli garantiti durante lo sciopero
Sciopero il 27 e 28 novembre 2025, con treni garantiti e voli garantiti nelle fasce orarie tutelate ma possibili cancellazioni e modifiche dei collegamenti nazionali.
La mobilitazione, proclamata dai principali sindacati di base per venerdì 28 novembre 2025, interesserà tutte le categorie pubbliche e private, generando ripercussioni su trasporto ferroviario, aereo e altri servizi. I primi disagi potrebbero manifestarsi già dalla sera di giovedì 27 novembre 2025.
Sciopero 27 e 28 novembre 2025: treni garantiti
Nel settore ferroviario, Trenitalia comunica che lo sciopero treni sarà in vigore dalle 21:00 del 27 novembre alle 20:59 del 28 novembre 2025. Sono stati pubblicati gli elenchi dei treni garantiti, consultabili qui: Trenitalia – Treni garantiti.
Per i treni regional saranno attivi i servizi essenziali previsti nei giorni feriali, quindi nelle fasce protette 6:00–9:00 e 18:00–21:00. E’ disponibile elenco completo dei treni garantiti regionali, suddiviso per territorio.
Anche Italo aderirà allo sciopero, dalle 21:00 del 27 alle 21:00 del 28 novembre, con possibili cancellazioni. La lista aggiornata dei treni garantiti Italo è disponibile qui: Italo – Treni garantiti.
Lo sciopero coinvolgerà anche Trenord, che ha pubblicato la lista aggiornata dei treni garantiti: Trenord – Treni garantiti.
Sciopero aerei 27 e 28 novembre 2025: voli garantiti
Nel trasporto aereo, l’ENAC ha individuato i voli garantiti che devono essere operati durante lo sciopero del 28 novembre 2025, consultabili nell’elenco ufficiale: ENAC – Voli garantiti 28 novembre 2025.
Le fasce di tutela durante lo sciopero aerei saranno attive dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00, periodo in cui i voli garantiti, compresi i charter, devono decollare regolarmente.
Servizi aggiuntivi coinvolti dallo sciopero trasporti
Lo sciopero del 27 e 28 novembre 2025 potrebbe interessare anche autostrade, servizi taxi e traghetti per le isole, con possibili limitazioni e rallentamenti. È quindi consigliabile pianificare gli spostamenti con anticipo e monitorare canali ufficiali.
