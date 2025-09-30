SCIOPERI

Sciopero treni Trenord il 2 e 3 ottobre 2025 con inizio alle 21:00 di giovedì 2 ottobre e termine alle 20:59 di venerdì 3 ottobre 2025. La mobilitazione, indetta dal sindacato SI Cobas nell’ambito di uno sciopero nazionale, coinvolgerà tutte le categorie pubbliche e private e potrà causare cancellazioni e ritardi su gran parte dei servizi Trenord.

Lo sciopero interesserà i collegamenti regionali, suburbani, i servizi aeroportuali e la lunga percorrenza, rendendo necessaria un’attenta pianificazione degli spostamenti da parte dei viaggiatori.

Treni garantiti sciopero Trenord 2 e 3 ottobre 2025

Anche durante lo sciopero treni Trenord saranno attive le fasce di garanzia, previste dalla normativa per garantire un servizio minimo ai pendolari. I treni presenti nella lista dei Servizi Minimi Garantiti circoleranno regolarmente nelle seguenti finestre:

dalle 06:00 alle 09:00 ,

, dalle 18:00 alle 21:00.

Inoltre, giovedì 2 ottobre 2025 saranno effettuati i treni con partenza programmata entro le 21:00, a condizione che raggiungano la destinazione finale entro le 22:00.

L’elenco aggiornato dei treni garantiti può essere consultato sul portale ufficiale Trenord: elenco.

Sciopero treni e collegamenti con Malpensa

Uno degli aspetti più delicati riguarda i collegamenti con Malpensa Aeroporto. In caso di cancellazioni dei treni aeroportuali, Trenord attiverà bus sostitutivi senza fermate intermedie:

Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto (Malpensa Express), con partenza da via Paleocapa 1 a Milano.

(Malpensa Express), con partenza da a Milano. Stabio – Malpensa Aeroporto, per sostituire la linea S50.

Questi collegamenti alternativi garantiranno comunque il servizio verso lo scalo internazionale, anche se con tempi di viaggio potenzialmente più lunghi.

Informazioni sullo sciopero treni

Per ridurre al minimo i disagi, è fondamentale restare aggiornati in tempo reale. Durante lo sciopero treni Trenord del 2 e 3 ottobre 2025, i passeggeri potranno informarsi attraverso:

il sito ufficiale www.trenord.it,

l’App Trenord con informazioni “real-time”,

i monitor informativi presenti nelle stazioni,

gli annunci sonori diffusi sui binari.

