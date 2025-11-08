SCIOPERI

Elenco treni garantiti e informazioni per i viaggiatori

Lo sciopero treni Trenord domenica 16 novembre 2025 inizia dalle ore 10:00 fino alle ore 17:59: orari, treni garantiti e informazioni per i viaggiatori.

ORSA Ferrovie Lombardia ha indetto l’agitazione dopo l’esito negativo delle procedure di raffreddamento e la persistente chiusura dell’azienda Trenord al confronto.

Sciopero Trenord 16 novembre 2025

La Segreteria Regionale ORSA Ferrovie Lombardia comunica uno sciopero treni del personale Trenord per domenica 16 novembre 2025, dalle 10:00 alle 17:59.

L’iniziativa nasce dalla chiusura negativa delle procedure di raffreddamento avviate il 22 ottobre 2025 e dalla persistente indisponibilità dell’azienda Trenord ad affrontare le criticità presenti in tutti i settori aziendali, sia sul piano normativo sia su quello economico.

Il sindacato evidenzia che, nonostante i numerosi tentativi di confronto costruttivo, l’atteggiamento di chiusura dell’Azienda ha reso inevitabile la mobilitazione di tutto il personale.

Tale scelta può comportare disagi per i viaggiatori che utilizzano quotidianamente il servizio ferroviario lombardo.

A distanza di un decennio, le lavoratrici e i lavoratori dell’azienda ferroviaria lombarda continuano a operare in un quadro normativo e retributivo obsoleto, giudicato inadeguato a contemperare le esigenze dell’azienda con quelle del personale, diversamente da quanto già avvenuto in altre importanti società del settore.

Orari dello sciopero treni Trenord del 16 novembre 2025

Lo sciopero treni Trenord del 16 novembre 2025 coinvolge il personale Trenord nella fascia oraria compresa tra le 10:00 e le 17:59. In questo intervallo, il servizio potrà subire cancellazioni, limitazioni di percorso e variazioni d’orario rispetto alla normale programmazione.

L’agitazione è stata definita dal sindacato come una risposta ferma e responsabile alla chiusura aziendale e alla mancata volontà di costruire un clima collaborativo.

ORSA Ferrovie ribadisce che il rispetto per i lavoratori non è negoziabile e collega direttamente la protesta alla necessità di garantire condizioni di lavoro adeguate e un servizio di qualità per l’utenza.

Treni Trenord garantiti in caso di sciopero

In caso di scioperi della durata di 24 ore che coinvolgono il personale Trenord nei giorni feriali, vengono assicurati alcuni servizi minimi di trasporto.

Tali servizi sono individuati da accordi sindacali e sono ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (L. 146/90, modificata dalla L. 83/2000).

Per i treni a lunga percorrenza, indipendentemente dal giorno feriale o festivo, in caso di sciopero di 24 ore sono sempre garantiti i seguenti Eurocity Trenord da/per Vienna e Monaco:

EC83 Brennero 12:14 – Ancona 19:10

Brennero 12:14 – Ancona 19:10 EC82 Ancona 11:30 – Brennero 17:52

L’elenco completo dei treni garantiti in caso di sciopero è disponibile sul sito ufficiale Trenord al seguente link.