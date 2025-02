SCIOPERI

La Commissione di Garanzia con delibera n. 25/20 del 30 gennaio 2025, dopo avere effettuato la consultazione delle parti sociali, è intervenuta sull’Accordo che definisce i servizi minimi essenziali nel settore ferroviario, ovvero su orari e treni garantiti in caso di sciopero treni, “Gruppo Ferrovie dello Stato del 23 novembre 1999”, introducendo un sistema di fasce orarie di garanzia per i treni garantiti in caso di sciopero anche nei giorni festivi, dalle ore 7:00 alle ore 10:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00 e rafforzando il livello di servizi minimi garantiti per i treni di media, lunga percorrenza e alta velocità.

La Commissione, non trovando accordo tra le parti, è intervenuta nell’esercizio del potere di regolamentazione provvisoria attribuitole dall’art. 13 l. n. 146/1990.

Le modifiche introdotte, su orari e treni garantiti in caso di sciopero treni, sono state ritenute necessarie per adeguare la disciplina vigente, dopo oltre 25 anni, per equilibrare il diritto di protesta e diritto alla mobilità.

Non era garantita alcuna tutela, in caso di sciopero dei treni, ai viaggiatori dei treni regionali nei giorni festivi. Diversamente, da quanto avviene negli altri settori, ovvero in caso di sciopero aereo, marittimo e pubblico locale.

Inoltre, per i treni a media e lunga percorrenza e alta velocità erano pochi i treni garantiti in caso di sciopero. Inferiori anche rispetto a quelli assicurati per le linee regionali nei giorni feriali.

