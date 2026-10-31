SCIOPERI

Nuovi giorni con lo scioperi treni in arrivo a novembre 2026. Il primo sciopero treni è previsto lunedì 9 novembre e interesserà il personale Italo, con due sindacati dalle 9:01 alle 16:59 e dalle 2:00 alle 23:59.

Un altro sciopero treni è previsto ii 21 novembre. Dalle 21:00 di venerdì 20 novembre alle 20:00 di sabato 21 novembre. Potrà provocare cancellazioni, ritardi e variazioni alla circolazione.

Lo stop è stato proclamato da Cub Trasporti e Sgb Ferrovie per il personale delle imprese ferroviarie.

Per chi deve viaggiare, il punto principale riguarda i treni garantiti e le indicazioni pubblicate dai singoli operatori.

Sciopero Trenitalia, treni garantiti il 21 novembre 2026

Lo sciopero treni Trenitalia potrà interessare i collegamenti regionali, Intercity e Alta Velocità nella fascia compresa tra le 21:00 del 20 novembre e le 20:00 del 21 novembre, in base all’adesione del personale.

Trenitalia prevede servizi minimi in caso di sciopero e pubblica appositi elenchi dei treni nazionali garantiti. Chi ha un viaggio programmato dovrà controllare il numero della propria corsa sui canali ufficiali prima della partenza.

Sciopero treni, orari garantiti Italo il 9 novembre

Anche Italo sarà interessata da uno sciopero treni lunedì 9 novembre 2026. Sono previste due agitazioni: una dalle 9:01 alle 16:59 e un’altra, riguardante il personale operativo degli equipaggi, dalle 2:00 alle 23:59.

Per conoscere la situazione del treno è quindi necessario verificare il numero tramite i servizi ufficiali di Italo, soprattutto nelle ore immediatamente precedenti la partenza.

Trenord, treni garantiti il 21 novembre

Per Trenord le indicazioni specifiche sulla protesta dovranno essere verificate attraverso i canali ufficiali. Lo sciopero potrà avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia, ma sono previste fasce di garanzia per i servizi minimi. Nei giorni feriali e il sabato, sono assicurati servizi minimi garantiti negli orari 6-9 e 18-21.

In caso di cancellazione dei collegamenti aeroportuali potranno essere previsti autobus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto, secondo le comunicazioni di Trenord.