SCIOPERI

A novembre 2025 si terrà uno sciopero treni dalle ore 21:00 di giovedì 27 novembre alle ore 21:00 di venerdì 28 novembre 2025, con possibili ritardi e cancellazioni su treni regionali, Intercity e Alta Velocità.

La mobilitazione è stata indetta dai sindacati USB e CUB e coinvolgerà le principali aziende ferroviarie, tra cui Trenitalia, Trenord e Italo.

Sciopero treni dal 27 al 28 novembre 2025: orari e treni garantiti

Si tratta di uno sciopero generale di 24 ore che interesserà l’intero comparto dei trasporti, con impatti significativi sulla circolazione dei treni. Durante lo sciopero treni saranno garantiti solo i servizi minimi essenziali.

Potranno verificarsi ritardi, soppressioni e modifiche di percorso su gran parte della rete nazionale.

Treni garantiti durante lo sciopero treni

Le principali compagnie ferroviarie diffondono l’elenco dei treni garantiti.

Durante lo sciopero treni del 28 novembre, Trenitalia garantirà la circolazione dei treni regionali nelle fasce orarie previste.

Sul sito ufficiale sarà pubblicata la lista dei treni a lunga percorrenza, comprese Frecce e Intercity.

Anche Italo renderà disponibile l’elenco dei treni garantiti circa 48 ore prima dell’inizio dello stop.

Trenord assicurerà invece i servizi minimi sui collegamenti regionali.

Le motivazioni dello sciopero

Lo sciopero treni è stato proclamato dalle sigle USB e CUB, insieme ai Cobas, in segno di protesta contro la Legge di Bilancio 2026, definita una “finanziaria di guerra”.

I sindacati contestano l’aumento delle spese militari e il sostegno alle imprese private, chiedendo invece maggiori fondi per i servizi pubblici.

Tra le principali richieste figurano aumenti salariali e pensionistici, l’introduzione di un salario minimo di almeno 12 euro l’ora, investimenti per sanità, scuola, trasporti e sicurezza sul lavoro, oltre al blocco dell’invio di armi all’estero.

L’obiettivo è tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori e promuovere un modello economico più equo.

Come prepararsi allo sciopero treni di novembre 2025

Chi deve viaggiare in treno il 27 e 28 novembre 2025, giorno dello sciopero, dovrebbe controllare in anticipo lo stato del proprio treno sui siti ufficiali di Trenitalia, Trenord e Italo, verificando quali corse rientrano nelle fasce di garanzia.

È consigliabile anticipare gli spostamenti o pianificare soluzioni alternative per ridurre i disagi.

Le fasce di garanzia consentono di viaggiare nelle ore più sicure, ma al di fuori di esse il servizio sarà limitato. Per informazioni aggiornate, è utile consultare i portali ufficiali e i siti dedicati agli scioperi treni.

