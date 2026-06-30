SCIOPERI

Lo sciopero treni di luglio 2026 interesserà diverse realtà del settore ferroviario, con agitazioni previste in più giornate del mese. Le proteste coinvolgeranno personale di Mercitalia Shunting & Terminal, RFI e Italo NTV, con mobilitazioni di carattere nazionale, regionale e locale.

Per chi deve viaggiare, è importante conoscere in anticipo date e orari degli stop, così da verificare eventuali modifiche alla circolazione e organizzare gli spostamenti con maggiore attenzione.

Sciopero treni del 6 e 7 luglio 2026

Il primo appuntamento è previsto tra lunedì 6 e martedì 7 luglio 2026. La mobilitazione è stata proclamata da USB Lavoro Privato e riguarda il personale della società Mercitalia Shunting & Terminal.

Stop nazionale di 24 ore, dalle 21:00 del 6 luglio alle 21:00 del 7 luglio, per il personale di Mercitalia Shunting & Terminal.

Stop RFI Palermo del 7 luglio

Nella giornata di martedì 7 luglio 2026 è previsto anche uno sciopero treni regionale che interesserà il personale della società RFI DOIT Palermo.

La protesta è stata proclamata da OSR FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL Ferrovieri, ORSA Ferrovie e SLM-FAST-CONFSAL. L’astensione dal lavoro durerà 8 ore, dalle 9:00 alle 17:00, con possibili effetti soprattutto nell’area territoriale coinvolta.

Sciopero treni Italo del 9 e 10 luglio 2026

Un’altra agitazione è in programma tra giovedì 9 e venerdì 10 luglio 2026. In questo caso lo stop è stato proclamato da UILT-UIL e riguarda il personale operativo degli equipaggi della società Italo NTV.

Lo sciopero treni avrà carattere nazionale e durerà 23 ore, dalle 03:00 del 9 luglio alle 02:00 del 10 luglio. I passeggeri che hanno in programma un viaggio con Italo in quelle giornate dovrebbero controllare lo stato del proprio treno prima della partenza.

Agitazione RFI Verona del 19 e 20 luglio

L’ultima protesta indicata nel calendario riguarda il personale di manutenzione, amministrativo e ingegneria della società RFI DOIT Verona, Unità Territoriale Sud.

L’agitazione, proclamata da OSR ORSA Ferrovie e SLM-FAST-CONFSAL, si svolgerà dalle 21:00 del 19 luglio alle 20:59 del 20 luglio 2026 e avrà carattere locale. Anche in questo caso, chi deve viaggiare nell’area interessata dovrebbe verificare eventuali aggiornamenti prima della partenza.

Cosa fare in caso di sciopero treni

In caso di sciopero treni, è sempre consigliabile consultare i canali ufficiali delle compagnie ferroviarie, verificare l’elenco dei treni garantiti e controllare eventuali aggiornamenti su cancellazioni, ritardi o modifiche al servizio.

Le conseguenze sulla circolazione possono variare in base alla società coinvolta, al personale interessato e all’ambito territoriale dello sciopero. Per questo motivo, chi deve spostarsi nelle date del 6, 7, 9, 10, 19 e 20 luglio 2026 dovrebbe organizzarsi con anticipo.

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