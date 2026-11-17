Sciopero treni Italo, treni garantiti il 20 e 21 novembre 2026
Orari dello stop e lista ufficiale dei treni garantiti
In vista dello sciopero treni proclamato nel settore ferroviario, Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori informa i propri passeggeri che l’agitazione sindacale è prevista dalle ore 21:00 di venerdì 20 novembre 2026 fino alle ore 20:00 di sabato 21 novembre 2026.
Per ridurre al minimo i disagi e garantire la mobilità dei viaggiatori, la compagnia ha pubblicato l’elenco ufficiale dei treni garantiti, che continueranno a circolare regolarmente per tutta la durata dello sciopero treni.
Dove consultare la lista dei treni garantiti
L’elenco completo dei collegamenti assicurati è disponibile al seguente link ufficiale:
CONSULTA LA LISTA DEI TRENI GARANTITI ITALO 20-21 NOVEMBRE 2026
Si invitano i passeggeri a verificare con attenzione il proprio collegamento prima di recarsi in stazione e a monitorare eventuali aggiornamenti attraverso i canali ufficiali della compagnia.
Assistenza clienti
Per ulteriori informazioni o chiarimenti sui viaggi programmati nelle giornate interessate dallo sciopero treni, è possibile contattare Italo Assistenza al numero: 892020 (numero a pagamento).
La società raccomanda di pianificare con anticipo i propri spostamenti e si scusa per eventuali disagi arrecati ai viaggiatori.
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